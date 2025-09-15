鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-15 10:20

‌



AI 浪潮推動美股不斷攀升至歷史新高，但高盛集團 (GS-US) 近日示警，若 AI 支出成長放緩，美股恐面臨高達 20% 的跌幅。

熱潮恐變泡沫？高盛：若遇AI支出降溫 標普500指數恐暴跌20%（圖：Shutterstock）

高盛分析師 Ryan Hammond 出具研究報告中指出，超大規模企業未來可能不得不削減 AI 相關支出，若長期成長預期回落至 2023 年初水平，標普 500 指數當前估值恐將下滑 15% 至 20%。

‌



目前，AI 投資仍處於高速擴張階段。Meta 本月宣布，未來三年將在 AI 領域投入 6000 億美元，並暗示這一數字到 2030 年可能「大幅增加」。

微軟近期也與 Nebius 簽署一份價值 174 億美元、為期五年的 AI 基礎設施合作協議，顯示出美國大型企業持續加碼 AI 的決心。

然而，部分市場分析師預測，今年第四季至 2026 年之間，AI 支出成長將明顯減速。

AI 已成為美股表現的核心驅動力。根據 Slickchart 數據，AI 最大受益者輝達在標普 500 指數中的權重接近 7%。該指數中市值佔比超 36% 的前八大公司均為 AI 領域的主要投資者，且正積極推出相關產品與服務。

此外，包括 Palantir 和思科在內的多家大型企業也持續擴大 AI 投資。

高盛警告，若 AI 投資熱潮退去，相關概念股恐面臨大幅回調，進而拖累標普 500 指數整體表現。儘管 AI 支出短期內不太可能急煞車，且大型科技公司對 AI 的投入仍將持續，但市場已開始關注此趨勢變化對未來股市的潛在衝擊。