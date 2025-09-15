東陽前8月稅前獲利年減18% 每股盈餘4.79元仍創同期次高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-15 10:06

汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (15) 日公布 8 月自結合併稅前盈餘 3.3 億元，年增 4%，前 8 月稅前盈餘 29.28 億元，年減近 18%，累計每股盈餘(EPS) 4.79 元，仍創歷年同期次高。

東陽前8月每股盈餘仍是同期次高。(鉅亨網資料照)

東陽表示，8 月開始訂單逐漸回溫，既定的擴廠專案依計畫持續推進中，已全力做好準備，迎接即將到來的旺季需求。

面對關稅和匯率波動等不確定性挑戰，東陽強調，不斷優化產品組合，來穩健推動全球產能布局，並強化快速補貨和供應系統，讓本業核心競爭力不可取代。