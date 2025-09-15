〈焦點股〉撼訊循環經濟事業斬獲鋰電池訂單 股價走揚創波段高點

撼訊主力顯卡事業回溫，與超微合作關係更趨穩固，業務範圍已從傳統消費顯卡拓展到工作站及 AI 應用產品，瞄準金融、電商及製造業等領域需求，並帶動 8 月業績走強，撼訊 8 月營收 7.3 億元，月增 77.9%、年增 288.8%，寫下同期歷史新高。累計前 8 月營收 49.59 億元，較去年同期成長 76.74%。

循環經濟成為撼訊新亮點，蘆竹廠具備廢電池回收及金屬提煉技術，可重新提煉鋰、鈷、鎳等關鍵材料。此次獲松下採用再生鋰電池，正好搶搭歐盟環保新規商機；除鋰電池業務外，撼訊也開發二氧化碳捕捉設備，預計下半年出貨日本及印尼。公司積極布局東南亞和歐洲市場，力求在循環經濟領域站穩腳步。