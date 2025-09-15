search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股開盤〉台積電盤踞高點休整 指數開小高後翻黑一度下跌逾百點

鉅亨網記者彭昱文 台北


台股今 (15) 日開盤上漲 19.46 點，以 25494.1 點開出，早盤最高來到 25519.94 點，逼近歷史高點 25541.44 點，但旋即回檔翻黑，一度下跌逾百點，今日估量為 4100 億元。

cover image of news article
〈台股開盤〉台積電盤踞高點休整 指數開小高後翻黑一度下跌逾百點。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW) 今日開平盤 1260 元，不過早盤走弱，呈現小跌震盪、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 也走跌，聯發科 (2454-TW)、台達電(2308-TW) 則小漲。矽力 *-KY(6415-TW) 早盤觸及漲停、奇鋐 (3017-TW)、仁寶(2324-TW)、聯詠(3034-TW) 等漲逾 3-4%，也都是今日早盤較強勢的電子指標。


另外，記憶體大廠美光 (MU-US) 近期傳出調漲 DRAM 價格 20% 至 30%，並自 9 月 12 日起暫停一周報價，NAND 市場也同步轉旺，記憶體族群開盤走強，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 均漲逾 3-4%。

不過，PCB 族群熄火，金像電 (2368-TW)、健鼎 (3044-TW) 跌逾 3%，部分 AI 股也回檔，智邦 (2345-TW)、神達 (3706-TW)、健策 (3653-TW) 等早盤均約跌 3% 上下、緯穎 (2357-TW)、AES-KY(6781-TW) 等也走跌。

文章標籤

台股台積電記憶體PCBAI台股開盤TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1250-0.79%
華邦電26.05+2.36%
聯發科1485+0.00%
台達電832-0.60%
矽力-KY290.5+3.75%
奇鋐1055+0.48%
仁寶30.6+2.68%
聯詠422+1.20%
南亞科60+4.53%
鴻海213.5-1.84%
金像電450.5-7.49%
健鼎296-5.43%
智邦1075-2.71%
神達83.5-5.01%
健策2260-2.16%
華碩694-1.84%
AES-KY1270-3.05%
廣達273.5-0.18%
美光科技157.23+4.42%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收創高股

偏強
台積電

47.22%

勝率

延伸閱讀



Empty