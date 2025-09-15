〈台股開盤〉台積電盤踞高點休整 指數開小高後翻黑一度下跌逾百點
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (15) 日開盤上漲 19.46 點，以 25494.1 點開出，早盤最高來到 25519.94 點，逼近歷史高點 25541.44 點，但旋即回檔翻黑，一度下跌逾百點，今日估量為 4100 億元。
台積電 (2330-TW) 今日開平盤 1260 元，不過早盤走弱，呈現小跌震盪、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 也走跌，聯發科 (2454-TW)、台達電(2308-TW) 則小漲。矽力 *-KY(6415-TW) 早盤觸及漲停、奇鋐 (3017-TW)、仁寶(2324-TW)、聯詠(3034-TW) 等漲逾 3-4%，也都是今日早盤較強勢的電子指標。
另外，記憶體大廠美光 (MU-US) 近期傳出調漲 DRAM 價格 20% 至 30%，並自 9 月 12 日起暫停一周報價，NAND 市場也同步轉旺，記憶體族群開盤走強，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 均漲逾 3-4%。
不過，PCB 族群熄火，金像電 (2368-TW)、健鼎 (3044-TW) 跌逾 3%，部分 AI 股也回檔，智邦 (2345-TW)、神達 (3706-TW)、健策 (3653-TW) 等早盤均約跌 3% 上下、緯穎 (2357-TW)、AES-KY(6781-TW) 等也走跌。
