〈台股風向球〉外資單周大買超助噴新高 高檔無壓但漲多籌碼易浮動

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-14 11:10

儘管技術面有過熱跡象，但在資金一波波簇擁下，台股加權指數一周來仍飆漲 980 點，衝出史上新高 25541 點，而外資單周買超 1588 億元是最大功臣，台股交易員認為，目前盤面是萬里無雲的晴天，不過，一旦聯準會如預期降息，是不是反而造成短線利多出盡的賣壓出籠，仍須留意。

外資單周買超1588億元是推升台股創高最大功臣。(鉅亨網資料照)

本周重大事件有 9 月 17 日 FOMC 會議，國內則有中央銀行第三季理監事會議將登場，以及台北國際航太暨國防工業展盛大開展。

外資上周在集中市場狂買 1588 億元，創單周新高紀錄，其中，護國神山台積電 (2330-TW) 就吸金多達 752 億元，其次有鴻海 (2317-TW) 獲買超 371 億元、聯發科 (2454-TW)90 億元、緯創 (3231-TW)65 億元、東元 (1504-TW) 近 54 億元，欣興 (3037-TW)、元大台灣 50(0050-TW) 和華碩 (2357-TW) 均逾 40 億元，廣達 (2382-TW) 也有 36 億元。

台股交易員認為，外資強勁的資金狂潮，有助台股驚驚創高，不過，美國聯準會降息已在預期中，仍要提防利多出盡後的短線回檔壓力，尤其投信已連 5 賣，有逢高進行季底結帳的跡象。

永豐投顧則指出，市場預期 9 月 17 日 FOMC 可望達成降息 1 碼的決議，符合市場期待，資金環境趨有利，但利多實現後市場恐有震盪，需要注意。