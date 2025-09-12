外資單周買超1587億元創紀錄 連續11天加碼台積電8.55萬張
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股本周受美國聯準會 (Fed) 降息、半導體展激勵，多頭氣勢在今 (12) 日持續上攻，開高收高漲 258.93 點或漲 1.03%，收 25474.64 點，成交量為 4,818 億元，雖仍未衝破新高，仍創收盤新高的 25474.64 點、周漲 4%，周線連收 3 紅，外資周買超 1,587 億元，創史上最大單周買超金額。
觀察三大法人今日動向，三大法人合計買超 257.96 億元，外資連 8 買，買超 265.25 億元；投信站賣方，連 14 賣，共賣超 56.72 億元；自營商買超 49.42 億元為連 8 買。期貨部分，外資在期貨加空 2,241 口，外資期貨淨空單為 1.85 萬口。
外資連續 11 天買超台積電共 8.55 萬張，今日再加碼 1 萬張，已是連續 6 天買超逾 1 萬張；連續 12 天買超鴻海共 24.88 萬張，今日再加碼 2.77 萬張，在兩大權值股助攻下，將指數推上 2 萬 5 之上屢創新高。
受近期美光股價強勢，市場預期將帶動儲存型快閃記憶體，外資看好華邦電買超 4.4 萬張居冠，鴻海挾著蘋果新手機上市題材買 2.7 萬張居次、已連 12 買，其次為買台新新光金 2 萬張、永豐金 2 萬張，仁寶、凱基金、中信金皆買 1.6 萬張，英業達買 1.5 萬張，面板雙雄群創、友達各買 1.5 萬張。
外資賣超部分，最多是光寶科 1.3 萬張、神達 0.8 萬張，華晶科 、台虹、長榮航賣超 0.7 萬張，其次依序為寶成、寶成、東元 0.4 萬張，南亞科 0.3 萬張。
投信部分，買超前 10 名有 6 檔電子股、4 檔金融股，首位與外資相同操作，看好華邦電買超 0.8 萬張最多，欣興 0.3 萬張、台新新光金 0.2 萬張、富邦金 0.1 萬張，其次依序為第一金、奇鋐、聯電、台光電、國泰金、華碩。
投信賣超部分，賣超前 3 名皆為金融股的永豐金 0.8 萬張最高，其次為中信金 0.6 萬張、玉山金 0.5 萬張，長榮航、仁寶各賣 0.3 萬張，華航 0.2 萬張，其次依序為東元、陽明、上海商銀、神達。
法人表示，指數開高走高格局，在台積電等電子權值股帶動，周Ｋ連收 3 紅，但 9 月台股已大漲超過 1,200 點，短線漲幅已大，操作上仍需留意震盪風險，大盤在 9 月 9 日突破位置之低點不被吞噬下，短線拉回仍可樂觀看待。
