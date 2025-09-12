外資單周買超1587億元創紀錄 連續11天加碼台積電8.55萬張

台股本周受美國聯準會 (Fed) 降息、半導體展激勵，多頭氣勢在今 (12) 日持續上攻，開高收高漲 258.93 點或漲 1.03%，收 25474.64 點，成交量為 4,818 億元，雖仍未衝破新高，仍創收盤新高的 25474.64 點、周漲 4%，周線連收 3 紅，外資周買超 1,587 億元，創史上最大單周買超金額。

‌



法人表示，指數開高走高格局，在台積電等電子權值股帶動，周Ｋ連收 3 紅，但 9 月台股已大漲超過 1,200 點，短線漲幅已大，操作上仍需留意震盪風險，大盤在 9 月 9 日突破位置之低點不被吞噬下，短線拉回仍可樂觀看待。