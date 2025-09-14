鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-14 10:20

‌



在甲骨文、輝達、博通等 AI 指標科技股接力領漲的帶動下，那斯達克指數幾乎日日創新高 (截至 2025/9/11)；台股加權指數在大型電子權值股走強推升下，同步跟進創高，首度站上 2 萬 5 大關。全球科技主題基金受惠多頭氣盛，淨值同步登頂、牛氣沖天。

美台股市搭上AI多頭特快車 新高行情助攻全球科技基金淨值登頂。(圖：shutterstock)

全球科技主題基金受惠美、台等市場科技股驚驚漲，績效吃大補丸，推升多檔基金淨值創新高，並帶動規模增長，成為跨國投資股票型基金亮點。

‌



其中，復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技、統一全球新科技、富蘭克林華美 AI 新科技、復華亞太神龍科技等規模居前之基金，除了以美國科技股為主軸之外，布局觸角延伸至台、日、韓以及近期表現強勢的陸港股 AI 供應鏈族群，掌握各區域產業類股投資機會。

投信法人表示，科技股財報亮眼、關稅利空淡化，市場風險情緒顯著改善，推升股市轉牛，預估隨貨幣政策轉向降息，增加市場流動性，獲利成長性較高之科技成長題材，仍是布局全球股市首選，若擔心高檔震盪，建議可透過定時定額等投資方法分批布局。