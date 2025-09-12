鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 11:19

AI 基建大浪潮下，美股甲骨文受惠 AI 驅動的雲端解決方案需求大爆發，股價近日連番暴漲，掀起美股 AI 算能投資熱潮再起，帶動持有美股 GEV(奇異維諾瓦)、ETN(伊頓)、CEG(星座能源) 及 VRT(維諦) 等能源股的海外股票型 ETF，坐擁 AI 算力、核電能源雙利多，搭上這波由甲骨文引爆的的 AI「高算能」成長潛利，吸引市場買氣升溫，績效有望回血衝高。

甲骨文噴漲掀AI算力能源投資熱 9檔高算能概念ETF績效帶勁。(圖/shutterstock)

市場分析師表示，美國 9 月降息前，美股熱錢先瘋狂，除 AI 領軍的科技龍頭股重掌發球權外，最近美股雲端與資料庫巨擘甲骨文因後市業績展望佳，令華爾街對大感驚豔，資金熱潮推動甲骨文股價連番飆升，也順勢引爆當前全球 AI 基建大潮背後，最關鍵的底層基礎來自算力與能源。

以 9/10 美股收盤表現來看，美股甲骨文單日飆漲 35.95%，連帶激勵 AI 算力股、能源股也同步收高，包括核電開發商星座能源、和 SMR(小型模組化反應爐) 核電題材的奇異維諾瓦，兩檔 10 日分別大漲 6.38%、6.25%，漲幅表現突出；提供資料中心不斷電系統的電力供應商伊頓也上漲 4.03%，股價表現不俗；至於提供能源儲存與電池技術，散熱技術吸引的輝達合作的維諦，更衝出 8.89% 的強勢表現。

根據投信 ETF 申購買回清單資料統計，截至 9/9 為止，持有美股 GEV、ETN、CEG 及 VRT 等能源股佔比較高的「高算能概念 ETF」共計 9 檔，受近日甲骨文股價大漲帶動，11 日投信 9 檔高算能概念 ETF 全數大漲作收，單日表現最好的新光美國電力基建 (009805-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW) 兩檔，近 3 個月來更創造逾 10% 以上兩位數的漲幅。

新光美國電力基建 ETF 經理人劉恆誌表示，AI 正在徹底重塑基礎建設產業，以美國為例，AI 運算中心耗電量不斷暴增，傳統能源難以滿足其穩定且日益龐大的用電需求，帶動低碳的清潔能源興起，尤其是核能，具高效、穩定供電效益，成為當今 AI 基建熱潮推升下，美國新能源產業中，最具明星潛力投資領域。