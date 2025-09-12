00881進軍日本！國泰攜手大和資產管理 台日首檔跨境連結ETF東證掛牌

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-12 19:03

金融圈重磅消息！國泰金控 (2882-TW) 旗下國泰投信偕同日本大和資產管理，宣布正式掛牌台日首檔跨境連結 ETF「iFreeETF 國泰台灣科技龍頭指數」(iFreeETF キャセイ台湾テックリーダー指数，iFreeETF Cathay Taiwan Tech Leader Index，日股代號 413A)，台灣資產管理版圖再寫新篇章。

左至右為大和證券副社長岡裕則、國泰投信總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径、臺灣證券交易所總經理李愛玲、大和資產管理海外投資顧問負責人永島俊太郎。 (圖/國泰投信提供)

今 (12) 日東京時間上午 11 時，日本大和資產管理社長佐野径、臺灣證交所總經理李愛玲、國泰投信總經理張雍川等台日金融圈重量級人士，於東京證交所輪流敲響五次大鐘，象徵開市與交易開始的吉祥意義，

本次掛牌不僅率先為日本資金開啟投資台股 ETF 市場的大門，更象徵台灣資本市場邁向國際的重要一步，未來有望擁抱來自各國投資人的資金活水，進一步提升台灣資本市場的國際能見度與競爭力，強化台灣科技產業在全球的戰略地位，為台股注入長期成長動能。

截至 8 月底，台灣 AI、半導體等科技類股占總市值約 72%，在全球 AI 產業爆發性成長的趨勢下，台灣資本市場成為國際矚目的焦點，外資參與度也不斷提升，顯見台灣資本市場的吸引力。

國泰投信總經理張雍川也分享台灣市場的優勢，表示台股走過網路普及、智慧型手機與 5G 時代，發揮供應鏈垂直整合優勢與研發創新能力，持續在不同科技時代嶄露頭角，如今台灣 AI 產業鏈掌握全球話語權，在晶片製造、伺服器整合與周邊設備具備全面性優勢，可預期未來台股在 AI 領航下，科技浪潮還能持續驅動大盤上行。

張雍川指出，作為首檔進軍日本市場的重量級 ETF，投研團隊精挑細選出這一檔人氣高、規模大、績效也亮眼的台股科技型 ETF，基金匯聚 30 檔台灣科技天菜，網羅台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達、智邦、聯電、台光電、奇鋐、緯創等，有 9 成都是 AI 產業，高達 8 成是輝達 Nvidia 合作夥伴、7 成為蘋果 Apple 供應鏈。