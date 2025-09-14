鉅亨網記者吳承諦 2025-09-14 08:20

Micro LED 技術正式進入商業化階段，相關應用已從概念走向實際產品，包括 Garmin 搭載 Micro LED 的手錶已在電商平台開賣，三星 Micro LED 電視也在韓國百貨公司販售，且加州大學聖塔芭芭拉分校最新研究顯示，Micro LED 已可實現 4Gb/s 傳輸速率，為 AI 數據中心提供低功耗高速通訊解決方案。

MicroLED切入數據中心應用光通訊市場 手錶、車載螢幕多元應用全面商業化。(圖：shutterstock)

研調機構 TrendForce 預估，2024 年 Micro LED 晶片營收將達 3880 萬美元，2028 年將成長至 4.895 億美元。市場上已出現多款商業化產品，包括 Garmin 搭載 Micro LED 的運動手錶及三星大型電視，證明技術已從實驗室走向消費市場。

MicroLED 在光通訊應用展現巨大潛力，加州大學聖塔芭芭拉分校開發的 Micro LED 已實現 2GHz 頻寬，相當於 4Gb/s 傳輸速率，可應用於 AI 數據中心的高速光通訊，相關技術已能實現超過 10 公尺的機櫃到機櫃傳輸，功耗僅為 0.5 pJ/bit，為 AI 時代提供低功耗高速通訊解決方案。

穿戴裝置成為 Micro LED 最具優勢的應用領域，其在戶外顯示表現與 OLED 有明顯差異，消費者可輕易分辨顯示品質差異。雖然目前產品定價較高，但已進入可負擔範圍，市場接受度持續提升。

車用透明顯示器被視為下一波成長動能，包括車內螢幕和抬頭顯示器應用投產已在進行中；智慧眼鏡應用面臨技術挑戰，光機體積要求已從 1cc 縮小至 0.3cc，預計 2027 至 2028 年將有較大量的市場需求出現。

產能不足成為 Micro LED 技術普及的主要瓶頸，錼創 - KY(6854-TW) 董事長李允立便指出，業界需要大幅擴產才能滿足市場需求。隨著更多供應商投入，以及代工服務模式興起，Micro LED 技術有望突破量產瓶頸，實現更廣泛的商業應用。