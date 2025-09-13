鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-13 10:30

無懼川普關稅威脅，台股 AI 多頭特快車疾駛中，本周不僅火速攻下 25K，更不斷地推進歷史高點紀錄，上市公司市值高達 82 兆元，外資瘋狂連買，帶動護國神山台積電攻上 1260 元新天價，今年不再只是「一個人的武林」，大牛股台達電華麗轉身，躋身市值 2 兆元俱樂部成員。《鉅亨網》盤點出台股本周譜出的八大驚奇，讓讀者快速掌握重點。

台股本周譜八大驚奇：笑納25K刷新高、上市市值衝82兆、台達電躋身2兆俱樂部。(鉅亨網資料照)

驚奇一：加權指數火速攻克 2 萬 5 屢創歷史新高

台股本周激情演出、屢創新高，加權指數不僅火速站上 2 萬 5 千點大關，9/12 收在 25474.64 點，創下史上最高收盤價，而盤中歷史新高則落在前一日 9/11，為 25541.44 點。本周累計大漲 980.06 點，漲幅約 4%，周線拉出連 3 紅。

驚奇二：上市公司市值高達 82 兆元 單周增逾 3 兆元

截至 9/12，全體上市公司市場總值為新台幣 82 兆 1403.96 億元，較上周 (9/5) 市值 78 兆 9450.05 億元增加 3 兆 1953.91 億元，增幅約為 4.05%。

台指期本周也不斷改寫歷史新高，12 日以 25418 點開出，盤中最高 25466 點，終場收在 25459 點，上漲 226 點、漲幅 0.9%，盤中與收盤雙寫新猷，多頭氣勢強勁。台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單減少 1492 口至 5340 口，其中外資淨空單增加 2241 口至 18558 口。

驚奇四：外資周買 1587 億元 創史上單周最大紀錄

外資已經連續 9 個交易日買超，本周回補台股力道更是強勁，幾乎日日買超數百億，9/10 單日更大買 489 億元，本周累計買超 1587.45 億元，改寫台股史上單周最大的買超紀錄，自營商回補 254.22 億元，僅有投信調節 176.73 億元，三大法人單周合計加碼台股 1664.94 億元。

驚奇五：台積電股價創新高 市值衝上 32.68 兆元

護國神山台積電 (2330-TW) 本周也不斷改寫新天價，9/12 收在 1260 元，上漲 20 元、漲幅 1.61%，本周累計上漲 80 元，周漲幅 6.78%，市值衝上 32.68 兆元新高，台積電在短短一周內市值激增 2 兆元。

驚奇六：台達電改寫新天價 躋身「2 兆元」行列

台達電 (2308-TW)9/12 盤中創下歷史新天價 854 元，終場小漲 0.72%，收在 837 元，平歷史收盤最高紀錄，本周累計大漲 15.29%，周線連 3 紅。台達電總市值衝上 2.17 兆元，正式躋身「2 兆元」俱樂部，位居台股第四，緊追聯發科。

驚奇七：三大電子相關指數創新高 成交量比重包辦前三

台股電子零組件類指數本周累計上漲 7.55%，居各類股第一，9/12 收在 354.12 點；半導體類指數 9/12 以 747.86 點作收，周漲幅 5.92%；電腦及週邊設備類指數 9/12 收在 295.71 點，周漲幅 5.81%。三大指數均創下歷史新高。

根據證交所統計，本周成交金額前三名也由上述三大指數包辦，第一名為半導體類 6528.64 億元，占全體上市股票交易金額 27.01%；第二名電子零組件類 4549.44 億元，占全體上市股票交易金額 18.82%；第三名電腦及週邊設備類 3499.78 億元，占全體上市股票交易金額 14.48%。