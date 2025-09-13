鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-13 17:30

‌



特斯拉 (TSLA-US) 週五（12 日）股價急升 7.4%，成交額達 653 億美元，連續四個交易日上漲，股價從 346.4 美元升至 395.94 美元，累計上漲 14%。

特斯拉股價四日連漲累積14%！這「兩大原因」成引爆點。(圖：Shutterstock)

分析指出，股價上漲主要受到《彭博》採訪以及馬斯克未來 10 年目標第四版「總體規劃」影響，投資者搶進股票以獲取投票權，力挺馬斯克繼續擔任特斯拉執行長。

‌



特斯拉特別委員會聘請的公司治理顧問 Shane Goodwin，以及特斯拉主席 Robyn Denholm 在週二與週四接受《彭博》訪問時表示，馬斯克未來 10 年的潛在薪酬可達 1 萬億美元，但若未能達成目標，則等於無薪酬、零回報。

依據方案，特斯拉市值需在目前 1 萬億美元基礎上增加 7.5 萬億美元，並完成包括銷售 2000 萬輛汽車、1000 萬套全自動駕駛（FSD）訂閱、100 萬台機器人、100 萬輛 Robotaxi，以及 4000 億美元經調整營業利潤等績效指標。

方案分為 12 個里程目標，每達成一個目標，馬斯克即可獲得 1% 股份。

Goodwin 指出，馬斯克可獲得 1 萬億美元薪酬，但股東則有機會獲得高達 7.5 萬億美元的總體績效回報。

Denholm 補充，與 2018 年的薪酬方案相比，這次方案將第四版「總體規劃」具體化，使馬斯克的目標與公司的總體規劃完全一致。

針對馬斯克過去一年頻繁參與政治活動，Denholm 表示：「從個人角度來看，他的政治動機由他自己決定。董事會關注的是他作為執行長的表現。我們認為他過去表現非常出色，也期待他未來繼續如此。」

她強調，政治活動不會影響特斯拉銷售，「長遠來看，人們會購買他們真正喜愛的產品，而特斯拉的汽車正是如此。」

Goodwin 指出，馬斯克擁有多重冒險和興趣，加入特斯拉前已在 SpaceX 有所建樹，這並非新鮮事。

董事會從旁協助，致力於將特斯拉從頂尖電動車製造商轉型為以 AI 驅動的機器人與能源永續公司，並藉由第四版「總體規劃」推動公司長期目標落實。

部分獨立股東提出非約束性提案，建議特斯拉投資 xAI，但特斯拉董事會未表態。

Denholm 指出，特斯拉的 AI 工作與 xAI 不同，前者專注於將 AI 應用於實體產品，如 Optimus 機器人與全自動駕駛汽車，而 xAI 則聚焦於基礎研究和大型語言模型。

目前特斯拉股價急升，也與股東爭取在 11 月 6 日股東會投票權有關。根據規定，股東必須於 9 月 15 日收市前持有股票，才能參與投票。