鉅亨投資雷達》AI飆漲沒跟到，還有誰是潛力新星？
AI 相關股票近一年漲勢驚人，許多人想追又不敢追，擔心已經錯過車票。那麼，除此之外，還有什麼方向是相對有機會的呢？AI 的快速發展是否也正在驅動更多新趨勢的轉型？下一波長線布局的真正重心，又會落在哪裡？
1. 北約軍費大幅提升，國防需求全面擴張
冷戰結束後，歐洲大部分國家選擇把資金投入福利與基礎建設，軍費佔 GDP 的比例多在 1% 到 2% 之間，遠低於北約要求的標準。隨著俄羅斯入侵烏克蘭，加上美國總統川普對歐洲盟國施壓要求分攤更多防務開支，北約成員國達成協議將於2035年前逐步提高軍事支出至GDP的5%，歐洲各國不得不重新計算國防帳。波蘭軍費已經飆破 4%，德國與法國也開始調高預算，甚至不排除修憲來確保國防資源。這意味著在未來十年，歐洲的軍工產業將迎來久違的需求循環，國防企業和工業製造鏈有機會重回資本市場的焦點。這波結構性的支出成長並非曇花一現，而是一場橫跨十年的趨勢。
2. 新創國防科技公司崛起
在全球國防產業中，傳統巨頭如洛克希德馬丁、雷神、波音、諾斯羅普等公司，長期主導市場，從戰機、導彈到大型防禦系統都佔有重要地位。然而，近年來戰爭型態快速演變，無人化、AI 化推動了一批新型態國防科技公司崛起。其中，Anduril 正在研發能自主飛行並協同作戰的無人機與指揮平台；Shield AI 則專注於即使在 GPS 被干擾的環境下仍能運作的偵察機；Skydio 則從民用市場延伸到軍用，成為 AI 無人機的代表。這些新創靈活又具創新能力，吸引了大量資金與高度評價，被視為未來國防科技的重要角色。
然而，這類企業大多尚未上市，投資人難以直接參與，真正能切入的往往是背後的供應鏈，例如零組件、通訊模組或半導體廠商。這些環節隱藏在產業深處，沒有專業研究與追蹤不容易看清，因此一般人若靠自己挑選，往往很難掌握真正的受益者。
3. 太空探索不再遙不可及
許多人仍以為上太空是遙不可及的夢想，但事實上，為了因應 AI 發展所帶來的算力與電力需求，全球已經積極展開太空探勘計畫。這些計畫不僅是科學研究，更逐步走向商業化，背後有眾多企業投入其中。例如，美國 NASA 與能源部正推動「月球核能部署」計畫，目標是在 2030 年啟用小型核反應爐，為登月基地供電；阿特米斯計畫則鎖定月球資源的利用，Astrobotic 與 Blue Origin 等公司都已經參與鑽探與採礦測試；民間新創如 Interlune 與 OffWorld 則聚焦於稀有金屬的月壤開採；此外，Orbit Fab 也在布局太空燃料循環，希望能為衛星補充燃料並降低維護成本。
這些計畫顯示，太空探索已經不再只是科幻小說中的情節，而是正在進行的趨勢。相關產業鏈從能源、航太零件到通訊系統，都有望在這波浪潮中受益，成為長線布局的新方向。
用基金一網打盡，掌握長期國防投資
從歐洲軍費提升、美國新創崛起到太空探勘計畫展開，新型態投資的浪潮正逐步成形。但真正具前瞻性的公司大多尚未上市，或隱身在複雜的供應鏈裡，不容易直接切入。這時專業經理人就顯得特別重要，他們能透過研究與布局，把握整體趨勢。除了少數軍工主題基金之外，也能藉由美國成長股或 AI 相關基金，間接參與科技的發展，讓資產配置兼具防禦性與成長性。
