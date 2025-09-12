鉅亨研報 2025-09-12 16:05

‌



豐搜新聞熱詞前 10 大股票

【豐搜】台股飆風不止！台積電領軍，多頭列車還能開多遠？ (圖:shutterstock)

‌



國際新聞消息 (以下內文皆由 GAI 生成)

美系券商看好蘋果供應鏈

高盛與摩根士丹利證券看好蘋果 iPhone 17 將帶動換機潮，並將台達電（2308）、鴻海（2317）、南電（8046）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興（3037）、臻鼎 - KY（4958） 等台廠列入其正向評價或觀察名單。這顯示國際市場對台灣科技產業的信心。

甲骨文財報激勵相關概念股

甲骨文公布亮眼財報後，其強勁的成長前景激勵了台股相關供應鏈，如神達（3706）、緯穎（6669）等，股價皆受到正面激勵。

台股大盤重點

大盤創歷史新高

在美股創新高和半導體展的利多氛圍下，台股加權指數一舉突破 25,000 點，收盤創下歷史新高。這波漲勢主要由電子股和 AI 概念股帶動，顯示整體市場呈現強勁的多頭格局。

外資動向

儘管大盤指數創高，但外資在台玻（1802）等特定個股上出現大幅賣超，顯示部分資金流向的變化。

資金熱度

台股成交金額放大，多檔個股成交量超過百億元，顯示市場買氣熱絡。

千金股與創新高個股

大盤強勢上漲，帶動多檔個股創下歷史新高，如台積電（2330）、台達電（2308）、川湖（2455）、健策（3653）、貿聯 - KY（3665）、智邦（2345）、精測（6510）、京元電子（2449）等，也使得台股千金股陣容擴大。

熱門產業重點

AI 概念股

伺服器及零組件： AI 伺服器需求強勁： 市場持續看好 AI 伺服器需求，相關供應鏈如台達電（2308）（電源、散熱）、廣達（2382）、鴻海（2317）（AI 伺服器組裝）、智邦（2345）（AI 加速卡產品）等營運皆持續受惠。 散熱模組與滑軌： 奇鋐（3017）（均熱板）、川湖（2455）（滑軌）等業者受惠於新一代 AI 伺服器產品（如 NVIDIA GB300）的價值提升，營收持續攀升。 銅箔與銅箔基板（CCL）： 受惠於 AI 需求，國際原物料端（如銅箔、玻纖）出現漲價訊號，帶動台灣供應鏈如台光電（2383）、金居（8358）、聯茂（6213）、台燿（6274）等調漲報價，營運可望持續上行。

軍工航太

國防訂單想像空間： 國防部即將釋出 1300 艘無人艇大單，激勵相關概念股如台船（2208）、龍德造船（6753）、雷虎（8033）、為升（2231）、漢翔（2634）等股價上漲，其中台船（2208）、龍德造船（6753）、為升（2231）更是攻上漲停。 無人機反制系統： 漢翔（2634）與為升（2231）積極投入無人機反制系統研發，預計將在相關展會上展出，為營運增添新動能。

半導體

先進製程與供應鏈： 台積電（2330）先進製程投片持續放量，帶動設備、廠務與材料供應鏈。京元電子（2449）則因 CoWoS 封測技術受惠，股價創下歷史新高。

重要個股摘要

台積電（2330）： 8 月營收創同期新高與歷史次高，股價創下盤中與收盤歷史天價，市值攀升至 31.77 兆元，貢獻大盤最多漲點，為台股續創新高的核心動力 鴻海（2317）： 獲得外資與大戶加碼，股價表現亮眼。美系券商看好其在 AI 伺服器與蘋果供應鏈的發展，並與東元合作滿足主權 AI 需求。 台達電（2308）： … 統一超（2912）： … 東元（1504）： … 川湖（2455）： … 神達（3706）： … 台光電（2383）：… 富喬（1815）： … 中鋼（2002）： … 世芯 - KY（3661）：…