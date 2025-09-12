籲配置10-15%！橋水基金達利歐：黃金是抵抗美債風險的盾牌
鉅亨網編譯陳韋廷
橋水基金創辦人達利歐 (Ray Dalio) 近日示警，美國日益沉重的債務負擔正將市場推向風險邊緣，建議投資人將黃金作為避險工具，以抵禦潛在的系統性危機。
在一場活動上，達利歐把美國不斷增加的償債支出比作堵塞血管的斑塊，認為將排擠其他支出，甚至可能導致「心臟病發作」。「當一個國家將更多資金用於償還債務時，必然會擠壓其他必要的政府支出，如同人體循環系統中累積的斑塊，醫生會警告這可能引發心臟病。」
達利歐建議，在一個多元化的投資組合中，應配置 10% 至 15% 的黃金。他並解釋，黃金與其他資產類別的相關性較低，其價值往往在危機期間、其他資產下跌時逆勢上漲。
今年 7 月，達利歐已出售了在橋水公司的剩餘股份，並從他一手創辦的這家避險基金中卸任。
達利歐提出此觀點之際，美國股市正因通膨數據降溫和降息預期而迭創新高。截至周四 (11 日) 收盤，道瓊指數收漲 1.36%、標普 500 指數漲 0.85%，納指漲 0.7%，均創下歷史收盤新高，主要得益於低於預期的通膨數據以及市場對聯準會 (Fed) 下周降息的普遍預期，
在同場參與討論的渣打集團執行長 Bill Winters 也表示，儘管歐洲市場的估值不像美國那麼高，但面臨相似的狀況，英國和法國等經濟體也面臨與美國相似的債務問題，但資本市場對它們的限制已經更為明顯，這暗示美國市場目前可能尚未完全消化其自身的長期財政風險。
