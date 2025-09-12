鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-12 11:11

橋水基金創辦人達利歐 (Ray Dalio) 近日示警，美國日益沉重的債務負擔正將市場推向風險邊緣，建議投資人將黃金作為避險工具，以抵禦潛在的系統性危機。

籲配置10-15%！橋水基金達利歐：黃金是抵抗美債風險的盾牌（圖：Shutterstock）

在一場活動上，達利歐把美國不斷增加的償債支出比作堵塞血管的斑塊，認為將排擠其他支出，甚至可能導致「心臟病發作」。「當一個國家將更多資金用於償還債務時，必然會擠壓其他必要的政府支出，如同人體循環系統中累積的斑塊，醫生會警告這可能引發心臟病。」

達利歐建議，在一個多元化的投資組合中，應配置 10% 至 15% 的黃金。他並解釋，黃金與其他資產類別的相關性較低，其價值往往在危機期間、其他資產下跌時逆勢上漲。

今年 7 月，達利歐已出售了在橋水公司的剩餘股份，並從他一手創辦的這家避險基金中卸任。