台股市值突破80兆元 逾10檔市值型ETF吃行情紅利 15元銅板ETF成爆款
鉅亨網記者張韶雯 台北
台股昨日延續強勢格局，在台積電等權值股 強力拉抬下，加權指數盤中最高站上 25,000 點，終場大漲 337.41 點。成交量同步放大至近 5,234.65 億元，反映市場資金追價意願強烈，台股總市值也歷史性突破 80 兆元大關。在這波創高行情中，富蘭克林 FT 臺灣 Smart（00905-TW）以僅 15.7 元的銅板價格，年內報酬率 13.4% 勇奪市值型 ETF 冠軍，展現小錢也能創造大績效的投資魅力。
根據 CMoney 最新統計，截至 9 月 10 日，00905 以年內報酬率 13.4% 拔得市值型 ETF 頭籌，富邦摩台（0057-TW）報酬率 12.8%，收盤價 162.7 元，緊追在後；人氣 ETF 富邦台 50（006208-TW）以 12.6%，收盤價 128.5 元，名列第三。
值得注意的是，00905 收盤價僅 15.7 元，近三個月績效以超過 17% 漲幅更是大幅超越其他指數型 ETF，再成市場黑馬。市場分析師指出，00905 採用多因子選股策略，在這波反彈行情中展現明顯選股優勢，成功挖掘到被市場暫時忽略的優質標的。
00905 基金經理人王紹宇表示，當前市場正面臨「指數強、個股弱」的極端分化格局。整體市場中能站穩 200 日均線的公司比例，處於歷史相對低檔（約 25-30%），形成由少數企業獨舞的「一個人的武林」。
王紹宇強調，AI 產業成長動能確實卓越，台灣 7 月資通與視聽產品出口額已從過去 190 億美元躍升至 240 億美元，預示相關供應鏈營收動能至少能延續到明年中。
面對極端分化的市場環境，王紹宇認為「選股不選市」的時代已經來臨。傳統依賴市值大小配置的策略，容易過度集中於少數巨型企業，難以挖掘基本面優質的績優股。
觀察整體市值型 ETF 表現，前十名產品今年來報酬率均超過 9%，顯示台股創高行情確實帶動相關產品表現。投信業者提醒，投資人應依據個人風險承受能力與投資目標，仔細了解各檔 ETF 的投資策略差異，才能在這個「個股殊死戰」的時代，找到真正適合的投資標的。
表：熱門市值型 ETF 近期績效
|
票代號
|
股票名稱
|
收盤價
|
今年以來績效
|
近 3 個月績效
|
近 1 個月績效
|
00905
|
FT 臺灣 Smart
|
15.7
|
13.4
|
17.3
|
4.7
|
0057
|
富邦摩台
|
162.7
|
12.8
|
15.7
|
3.2
|
006208
|
富邦台 50
|
128.5
|
12.6
|
15.3
|
2.8
|
006204
|
永豐臺灣加權
|
128.5
|
11.7
|
14.3
|
3.2
|
0051
|
元大中型 100
|
85.9
|
11.6
|
15.5
|
7.0
|
00692
|
富邦公司治理
|
49.9
|
10.9
|
13.5
|
3.2
|
006203
|
元大 MSCI 台灣
|
100.9
|
9.6
|
15.2
|
3.6
|
00922
|
國泰台灣領袖 50
|
23.6
|
8.4
|
15.1
|
3.2
|
00888
|
永豐台灣 ESG
|
17.9
|
8.1
|
12.5
|
4.7
|
00850
|
元大臺灣 ESG 永續
|
49.4
|
8.0
|
14.5
|
2.6
|
00938
|
凱基優選 30
|
15.4
|
7.7
|
7.3
|
0.9
|
00923
|
群益台 ESG 低碳 50
|
22.5
|
2.3
|
8.1
|
-0.4
|
00912
|
中信臺灣智慧 50
|
19.7
|
1.9
|
8.6
|
1.6
|
009802
|
富邦旗艦 50
|
10.8
|
0.0
|
12.3
|
4.2
|
009803
|
保德信市值動能 50
|
11.7
|
0.0
|
14.8
|
3.5
|
0050
|
元大台灣 50
|
55.0
|
-71.9
|
15.5
|
3.0
資料來源：CMoney；資料時間：9/10
