鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-12 10:03

‌



台股昨日延續強勢格局，在台積電等權值股 強力拉抬下，加權指數盤中最高站上 25,000 點，終場大漲 337.41 點。成交量同步放大至近 5,234.65 億元，反映市場資金追價意願強烈，台股總市值也歷史性突破 80 兆元大關。在這波創高行情中，富蘭克林 FT 臺灣 Smart（00905-TW）以僅 15.7 元的銅板價格，年內報酬率 13.4% 勇奪市值型 ETF 冠軍，展現小錢也能創造大績效的投資魅力。

台股市值突破80兆元 逾10檔市值型ETF吃行情紅利 15元銅板ETF成爆款。（圖: shutterstock)

根據 CMoney 最新統計，截至 9 月 10 日，00905 以年內報酬率 13.4% 拔得市值型 ETF 頭籌，富邦摩台（0057-TW）報酬率 12.8%，收盤價 162.7 元，緊追在後；人氣 ETF 富邦台 50（006208-TW）以 12.6%，收盤價 128.5 元，名列第三。

值得注意的是，00905 收盤價僅 15.7 元，近三個月績效以超過 17% 漲幅更是大幅超越其他指數型 ETF，再成市場黑馬。市場分析師指出，00905 採用多因子選股策略，在這波反彈行情中展現明顯選股優勢，成功挖掘到被市場暫時忽略的優質標的。

00905 基金經理人王紹宇表示，當前市場正面臨「指數強、個股弱」的極端分化格局。整體市場中能站穩 200 日均線的公司比例，處於歷史相對低檔（約 25-30%），形成由少數企業獨舞的「一個人的武林」。

王紹宇強調，AI 產業成長動能確實卓越，台灣 7 月資通與視聽產品出口額已從過去 190 億美元躍升至 240 億美元，預示相關供應鏈營收動能至少能延續到明年中。

面對極端分化的市場環境，王紹宇認為「選股不選市」的時代已經來臨。傳統依賴市值大小配置的策略，容易過度集中於少數巨型企業，難以挖掘基本面優質的績優股。

觀察整體市值型 ETF 表現，前十名產品今年來報酬率均超過 9%，顯示台股創高行情確實帶動相關產品表現。投信業者提醒，投資人應依據個人風險承受能力與投資目標，仔細了解各檔 ETF 的投資策略差異，才能在這個「個股殊死戰」的時代，找到真正適合的投資標的。

表：熱門市值型 ETF 近期績效

票代號 股票名稱 收盤價 今年以來績效 近 3 個月績效 近 1 個月績效 00905 FT 臺灣 Smart 15.7 13.4 17.3 4.7 0057 富邦摩台 162.7 12.8 15.7 3.2 006208 富邦台 50 128.5 12.6 15.3 2.8 006204 永豐臺灣加權 128.5 11.7 14.3 3.2 0051 元大中型 100 85.9 11.6 15.5 7.0 00692 富邦公司治理 49.9 10.9 13.5 3.2 006203 元大 MSCI 台灣 100.9 9.6 15.2 3.6 00922 國泰台灣領袖 50 23.6 8.4 15.1 3.2 00888 永豐台灣 ESG 17.9 8.1 12.5 4.7 00850 元大臺灣 ESG 永續 49.4 8.0 14.5 2.6 00938 凱基優選 30 15.4 7.7 7.3 0.9 00923 群益台 ESG 低碳 50 22.5 2.3 8.1 -0.4 00912 中信臺灣智慧 50 19.7 1.9 8.6 1.6 009802 富邦旗艦 50 10.8 0.0 12.3 4.2 009803 保德信市值動能 50 11.7 0.0 14.8 3.5 0050 元大台灣 50 55.0 -71.9 15.5 3.0