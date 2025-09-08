鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-08 17:34

非農就業數據爆冷，市場預期美國 9 月降息已無懸念，台股大盤今 (8) 日先由台積電 (2330-TW) 領漲，雖尾盤回落收平，但元大台灣 50(0050-TW) 仍在其他成分股支持下，最高來到 53.55 元，改寫盤中新高。法人分析，美科技大廠營運展望一再確認 AI 趨勢無虞，加上美國進入降息循環後資金回流，勢將優先回補權值股將，市值型 ETF 表現可期。

市值型ETF回神了！外資千億回補二大權值股 0050改寫盤中新高。(圖：shutterstock)

觀察近五年台股上漲年度，上市 50 大權值股市值年增率均逾 2 成，顯示台灣龍頭企業的成長力十分可觀。且自 2015 年以來十個年度，臺灣 50 指數已有 6 個年度領先大盤，資金聚焦重點權值股趨勢較 2003 年至 2013 年更為顯著。

市值型 ETF 指標 0050 今天漲幅近 1%，而台股主動式 ETF 相對落後，反映權值股帶頭表現，以及部分主動式 ETF 集中操作個股本益比可能已高，市場追價意願較為薄弱。

法人進一步指出，0050 挑選上市市值前 50 大權值股，會隨著時代自動汰弱留強，近期台泥 (1101-TW) 因市值衰退而被指數剔除就是實例，幫助投資人避免存錯單一個股風險。0050 過去 20 年歷經三個趨勢，如 2000 年網路時代主要持股為台積電、中華電、聯電；2010 年智慧型手機時代則是鴻海等概念股市值顯著成長。2020 年進入 AI 應用時代，聯發科、廣達 (2382-TW)、台達電等扮演要角，顯示台灣 50 指數持續參與台股主流，不會錯過成長潛力。