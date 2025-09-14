鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-14 08:50

FOMC 會議將在 9 月 17 日召開，市場普遍預估美國聯準會 (Fed) 降息 1 碼 (25 個基點)，年底前可能還有 2 碼的空間。近期債市買氣明顯回升，其中金融公司債具較高的信用評級，有類公債特性，若景氣陷入衰退也具備相當程度防禦性，吸引追求固定收益、較低風險取向的投資者，像是晶圓代工龍頭台積電 9 月以來又加碼購入 1.86 億美元的金融債部位，而下周即將除息的國泰 10Y + 金融債 ETF(00933B-TW) 也獲市場關注，近五日日均量達 1.3 萬張。

Fed降息成定局！台積電9月狂撒56億元搶當金融債主 00933B除息前買氣旺。

根據公開資訊觀測站公告，台積電 (2330-TW) 透過其海外子公司 TSMC Global Ltd.，自 9 月 1 日至 9 月 10 日期間，積極增持國際大型金融機構的公司債 (金融債)，包括高盛 (Goldman Sachs)、富國銀行 (Wells Fargo)、摩根大通 (JPMorgan Chase)、花旗 (Citigroup)、Credit Suisse/UBS 以及 Regions Financial 等公司發行的金融債，新增部位合計約 1 億 8640 萬美元，折合新台幣約 56.5 億元。

公告指出，此舉主要作為固定收益投資及資金管理策略的一環，透過投資高信用評級的國際金融債，子公司能有效運用營運資金，獲取穩定利息收益，同時保持資產流動性與安全性，降低資金閒置風險。此策略也符合台積電長期穩健財務管理及資產配置的規劃。

國泰投信 ETF 研究團隊指出，美國聯準會下周召開利率決策會議，降息幾成定局，理由是就業市場疲軟壓過通膨風險，多數人更預期年底前還會持續降息，因殖利率與債券價格呈現反向關係，債券價格有望迎接上漲行情。

觀察去年啟動降息 (2024/9/18) 時，金融債 ETF 在降息前 10 日進場約有 0.83% 正報酬，提早 20 日有 2.24% 報酬，提早 30 日約有 2.33% 報酬，提早 40 日約有 4.76% 此外觀察資金動向，第三季以來資金回流債市明顯、反觀股市則流出，債券 ETF 淨流入達新台幣 688 億元 (截至 9/9)，流入最多的分別為投資等級債、長天期美債以及金融債 ETF，隨著市場對宣布降息的信心持續增加，資金已提前卡位布局。

國泰 10Y + 金融債 ETF 基金經理人游日傑指出，00933B 採月配息機制，並搭配收益平準金機制，使投資人在資金運用與規劃上更有效率，適合有現金流需求投資者，該基金投資範圍遍及全球如美國、英國等，降低單一國家風險，持有標的債券包括美國銀行、花旗、富國銀行等全球金融巨頭，受到政府高度監管，違約風險低。截至 9/5，00933B 最新受益人數達 11 萬 3253 人，基金規模超過 844 億元。