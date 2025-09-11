鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-11 13:33

‌



首檔主動式 ETF 股利發放了！今 (11) 日 5.4 萬人一早被錢香醒，主動群益台灣強棒 ETF(00982A-TW) 此次配息總金額約 2.36 億元，統計至 8/15 最後買進日前，共有 54298 位投資人受惠，平均每人可收到 4362 元，開心幫自己加薪。市場法人表示，00982A 年化配息率超過 8%，成立以來績效長紅，股價持續創新高，統計含息報酬已逾 3 成，讓 5.4 萬位投資人息利雙收最有感。

00982A年化8%配息入帳了！平均每人收到4362元 逾5萬人息利雙收。（圖：shutterstock）

ETF 理財達人表示，投資人在領到股利後，除了犒賞自己外，也可將股利再投入，現階段年化配息率能配 8% 以上的台股 ETF 為數不多，00982A 主動式 ETF 在操作上能因應局勢靈活操作持股，隨著大盤創新高，00982A 今年來含息績效也上漲逾 30%，更彰顯出配息、績效都不錯息利雙收的主動優勢，值得投資人多關注。

‌



達人指出，台股 ETF 投資主題多樣化，台股高息 ETF 有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而主動式 ETF 選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，建議投資人可多利用台股主動式 ETF 介入台股。

主動群益台灣強棒 ETF 經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在 AI 逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的週期成長。