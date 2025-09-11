降息預期強勢護盤！調查：美股年底前還能衝 標普500指數將續創新高
鉅亨網編譯陳韋廷
根據 Markets Pulse 最新調查，儘管美國面臨通膨風險和就業前景疲軟等挑戰，但美股今年料將以上漲勢頭作收。
在 9 月 5 日至 10 日進行的調查中，116 名受訪者中，有三分之二認為標普 500 指數在 2025 年將繼續上漲，多數人預期聯準會 (Fed) 年底前進一步降息的訊號會推動標普上升。
美國 8 月非農就業數據大幅低於預期，讓交易員措手不及，為美國經濟帶來陰影，使得交易員紛紛押注 Fed 今年降息 3 次，同時也重新引發關於 Fed 下周三 (17 日) 是否可能降息 2 碼的爭論。
Miller Tabak & Co 首席市場策略師 Matt Maley 表示，只要降幅小且逐步進行是合理的，華爾街會樂於見到，但降幅過大會預示經濟增長大幅放緩，對股市不利。
此外，美國經濟擔憂仍然存在。摩根大通策略師警告，若 Fed 下周如預期降息，可能抑制投資人熱情，就像去年降息 2 碼時標普仍走跌 0.3% 那樣，因市場對經濟的擔憂情緒會蔓延。
根據 Markets Live 分析，降息後股市通常在接下來一周和一個月內上漲，但經濟擔憂依舊揮之不去，不到五分之一的受訪者認為，經濟數據回升是股市上漲催化劑。
在看跌股市的少數投資人中，美國停滯性通膨脹的前景，超過科技股下跌或川普提高關稅等風險。
FBB Capital Partners 研究主管 Michael Bailey 表示，美國經濟面臨溫和停滯性通膨態勢，通膨率可能稍有上升，失業率逐漸惡化，停滯性通膨距離全面衰退僅一步之遙。
美國經濟迄今雖不算太冷，但也缺乏很強韌性，就業市場停滯、房市面臨困境，但製造業和服務業好轉，消費者表現穩定，降息前景增加經濟軟著陸可能性，為股市營造有利環境。
摩根士丹利分析師 Mike Wilson 表示，美股對勞動市場疲軟的容忍度取決於貨幣政策應對成長風險的能力，Fed 降息幅度仍存疑問。
在接下來一個月，受訪者預期股票經波動調整後的收益高於債券，對美債 10 年期殖利率升降存在分歧，多數人認為長債受多種因素衝擊，今年殖利率曲線將進一步陡峭化。
