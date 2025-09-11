65%折價震撼市場！瀚亞投資：Fed降息預期增強新興市場吸引力
鉅亨網編譯陳韋廷
隨著聯準會 (Fed) 降息預期持續升溫，新興市場正迎來新一輪投資機會。Eastspring Investments 駐新加坡投資組合經理 Navin Hingorani 最新表示，當前新興市場資產展現出顯著估值優勢與基本面韌性，正逐步扭轉過去被視為高風險領域的傳統認知。
Hingorani 分析指出，新興市場股市相較美股存在 65% 的折價空間，這種深度低估狀態在菲律賓、印尼、南韓及拉丁美洲地區尤為突出。
他表示，「我們觀察到跨行業、跨區域的投資價值正在顯現」，並特別強調新興市場實質利率維持在金融危機以來高位，隨著美國開啟降息周期，資本回流新興市場的動能將進一步增強。
數據顯示，目前市場預期 Fed 下周將啟動寬鬆週期，這項判斷主要基於美國 8 月就業成長驟降與失業率攀升至 2021 年以來高峰的現實。
相較於新興市場的穩健表現，已開發國家正面臨多重挑戰。對此 Hingorani 指出，從日本到歐美，持續攀升的債務已引發政治穩定性危機，而美國總統川普對 Fed 持續施壓更增添政策不確定性。
這一風險認知的轉變在資產價格層面已印證過去一個月，已開發經濟體 30 年期公債殖利率平均上行 16 個基點，發展中國家長債殖利率僅溫和上漲 4 個基點。此外，自 2017 年以來，新興市場股市首次跑贏美股。
根據 IMF 數據，今年發展中國家債務佔 GDP 比重約 75%，遠低於七國集團 (G7)125% 的平均值。以印尼(40%)、越南(33%) 為代表的新興經濟體憑藉審慎財政政策與充足外匯存底(佔 GDP 比重普遍高於已開發國家)，建構起抵禦市場波動的緩衝機制。
Hingorani 透露，即便面對印尼近期財長突然離職引發的政治動盪，他的團隊仍堅持長期投資邏輯，暫未調整資產配置。「在充分評估短期事件的長遠影響之前，我們會保持既定策略。」
Hingorani 的判斷跟去年智利投資論壇形成的「新興市場政治風險主導論」形成鮮明對比，當前投資人關注焦點已轉向發達國家累積的債務風險與治理困境，市場正日益認為新興市場的高風險標籤或許已成為過去式。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 降息預期強勢護盤！調查：美股年底前還能衝 標普500指數將續創新高
- 華爾街3大行齊調升標普500目標 AI熱潮與降息預期撐盤
- 〈港股盤後〉中美降息預期激勵 科技股領漲 恒指連四紅收在26000點之上
- 美通膨難降+關稅影響！貝萊德陸文杰估今年降息不樂觀 點名3大類股「有看頭」
上一篇
下一篇