鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-11 13:00

隨著聯準會 (Fed) 降息預期持續升溫，新興市場正迎來新一輪投資機會。Eastspring Investments 駐新加坡投資組合經理 Navin Hingorani 最新表示，當前新興市場資產展現出顯著估值優勢與基本面韌性，正逐步扭轉過去被視為高風險領域的傳統認知。

65%折價震撼市場！瀚亞投資：Fed降息預期增強新興市場吸引力（圖：Shutterstock）

Hingorani 分析指出，新興市場股市相較美股存在 65% 的折價空間，這種深度低估狀態在菲律賓、印尼、南韓及拉丁美洲地區尤為突出。

‌



他表示，「我們觀察到跨行業、跨區域的投資價值正在顯現」，並特別強調新興市場實質利率維持在金融危機以來高位，隨著美國開啟降息周期，資本回流新興市場的動能將進一步增強。

數據顯示，目前市場預期 Fed 下周將啟動寬鬆週期，這項判斷主要基於美國 8 月就業成長驟降與失業率攀升至 2021 年以來高峰的現實。

相較於新興市場的穩健表現，已開發國家正面臨多重挑戰。對此 Hingorani 指出，從日本到歐美，持續攀升的債務已引發政治穩定性危機，而美國總統川普對 Fed 持續施壓更增添政策不確定性。

這一風險認知的轉變在資產價格層面已印證過去一個月，已開發經濟體 30 年期公債殖利率平均上行 16 個基點，發展中國家長債殖利率僅溫和上漲 4 個基點。此外，自 2017 年以來，新興市場股市首次跑贏美股。

根據 IMF 數據，今年發展中國家債務佔 GDP 比重約 75%，遠低於七國集團 (G7)125% 的平均值。以印尼(40%)、越南(33%) 為代表的新興經濟體憑藉審慎財政政策與充足外匯存底(佔 GDP 比重普遍高於已開發國家)，建構起抵禦市場波動的緩衝機制。

Hingorani 透露，即便面對印尼近期財長突然離職引發的政治動盪，他的團隊仍堅持長期投資邏輯，暫未調整資產配置。「在充分評估短期事件的長遠影響之前，我們會保持既定策略。」