鉅亨研報 2025-09-11 14:07

加權指數站穩所有均線

降息預期狂飆！選股策略大揭密 營收超前部署、成長潛力股全面搶先鎖定！ (圖:shutterstock)

權值股王台積電領軍反攻，成為大盤主要推升動能，上週五加權指數大漲逾 314 點收在 24,494 點，主要原因在於 ADP 就業報告顯示，美國民間就業市場 8 月明顯降溫，導致市場預期聯準會降息的可能性大幅攀升，根據 FedWatch 數據顯示，9 月降息機率高達 99.3%。

技術面而言，加權指數站穩所有均線之上又創近 5 日新高，加上內外資法人和政策面力挺偏多不變，因此加權指數只要追價買盤出籠、配合量能放大，還有機會持續走揚。

【持續更新】

#2025/9/10 加權指數收 25192.59 點，成交金額 5234 億元，台積電領軍指數一路走高，台股再創歷史新高，技術面延續偏多架構，族群維持輪動格局，化工材料、機器人概念、安控與軍工等表現相對強勢。

台灣國際半導體展 SEMICON Taiwan 2025 的 3DIC 先進封裝製造聯盟，台積電、日月光投控為聯盟首屆共同主席。台積電自結 8 月營收新台幣 3357.72 億元，較 7 月增加 3.9%，也較去年同期增加 33.8%，創歷年同期新高。台積電表示關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，但人工智慧需求正向，AI 模型需求更多運算能力，將推升對先進晶片需求增加，預期 2025 年美元營收將成長約 30%，3 奈米和 5 奈米技術需求強勁是主要動力。

#2025/9/9 加權指數收 24855.18 點，成交金額 4927 億元，權值股發威，台股再創歷史新高，技術面延續偏多架構，族群維持輪動格局，PCB 上游材料族群、軍工題材族群皆有表現。

#2025/9/8 加權指數收 24547.38 點，成交金額 4336 億元。

美國總經數據解析

ISM 製造業 PMI（8 月）指數為 48.7，比 7 月的 48.0 略有回升，但仍低於 50 的榮枯分界線，連續第六個月陷入萎縮區。新訂單指數（New Orders Index）回升至 51.4，顯示新訂單轉為擴張，為七個月來首次；生產指數下滑至 47.8，反映產出持續疲弱；供應商交貨指數上升至 51.3，代表交貨延緩；庫存指數 49.4、就業指數 43.8、進出口訂單及進口指數也皆在擴張或收縮不同層面呈現分化。 整體經濟（GDP 第二季初估）年化成長率為 3.3%，高於第一季 - 0.5%，消費與投資支出上修；PCE 核心物價年增 2.5%。 非製造業 PMI（8 月）指數為 52.0，表示服務業續處於擴張區間；新訂單亦強勁。整體活動穩健，但就業面仍受壓，反映招聘意願減弱與雇用偏保守的趨勢。

營收進度百分比 選股策略與實務應用

根據 8 月最新營收數據，搭配技術面與流動性條件，透過量化交易技術篩選出營收進度超前達標股，這些股票標的不僅年內營收進度遠超 66.67% 基準線，且趨勢與成交量同步到位，達成全年營收成長目標的確定性很高。

量化選股篩選邏輯:

(1) 基本面門檻｜營收進度百分比 > 66.67%(累計營收相較去年全年占比，因此計算 8/12=66.67%)

(2) 技術面支撐｜多頭排列格局 (收盤價站穩 20 日均線與 60 日均線，呈現均線多頭排列)

(3) 流動性檢驗｜市場參與熱度 (連續 20 個交易日成交量 > 3,000 張)

以排序第 1 檔的佳能 (2374) 為範例，目前已公布 8 月累計營收 55.08 億元，去年整年營收則是 61.83 億元，營收進度百分比就是 89.08%，假設年營收維持 0% 增長，那麼接續的 4 個月需要賺取的營收就是 6.75 億元，換算平均每個月是 1.69 億元，然而去年同期的平均營收是 5.63 億元，由此可知營收進度百分比超前的公司，比較容易實現年營收正增長。

這個選股模型主要是驗證公司營收是否進度超前，適用於中長期觀察營收曲線的成長軌跡，關鍵就在於如果剩餘平均營收比去年同期平均營收低很多，那麼接下來即便只維持基本盤，依然能達成全年正成長，反之如果營收進度持續加快，市場自然會用更高的評價看待業績營收把握度高的股票，某種程度也是反映訂單能見度暢旺導致營收持續成長。