安撫川普！墨西哥提案對1,400項產品課重稅 中國汽車關稅飆至50%

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-11 07:04

墨西哥周三（10 日）宣布對中國等國汽車關稅從 20% 調升至 50%，並對約 1,400 項產品實施新關稅，影響 520 億美元進口。分析師認為此舉旨在安撫美國，同時保護 32.5 萬個本土工作機會。

墨西哥經濟部長 Marcelo Ebrard 向記者表示：「我們將把關稅提高到法規允許的上限。否則缺乏適當保護的話，根本沒辦法競爭。」

Ebrard 指出，這些措施符合世貿組織規範，目的是保護墨西哥就業，因為中國汽車正以「低於參考價格」進入當地市場。該計畫仍需國會批准，執政黨在國會握有絕對多數。

新關稅將適用於與墨西哥無貿易協定的國家，如中國、南韓、印度、印尼、俄羅斯、泰國和土耳其。墨國經濟部文件顯示，此舉將影響 8.6% 的進口貨物，可保護 32.5 萬個面臨風險的工業及製造業職缺。

除汽車外，其他措施包括對鋼鐵、玩具、機車課徵 35% 關稅，紡織品關稅則介於 10% 至 50% 之間。

根據上海汽車諮詢公司 Automobility 數據，墨西哥是今年上半年全球最大中國製汽車買家，領先阿聯酋和俄羅斯。

回應美國壓力

此舉正值華盛頓持續向墨國總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 施壓，要求遏制中國在墨西哥經濟的影響力。近年來，墨西哥從中國的進口和投資大幅攀升。

戰略暨國際研究中心美洲計畫的 Mariana Campero 表示：「美國不會允許中國把墨西哥當後門。」她指出，墨西哥對中貿易逆差過去十年翻倍，去年達 1,200 億美元。

墨西哥是美國最大貿易夥伴，美墨兩國與加拿大共享自由貿易協定，讓近 90% 墨西哥對美出口享有免關稅待遇。該協定明年將重新檢討，美方主要抱怨之一是中國利用墨西哥作為「後門」規避美國高關稅。

分析師評論與墨國對內說法

Banco Base 分析師 Gabriela Siller 表示：「對無貿易協定國家課稅有兩個目標：增加稅收，以及討好川普。」她還認為，關稅可能在極短期內反而刺激中國車輛需求。

Americas Market Intelligence 董事總經理 John Price 表示：「墨西哥試圖安撫美國人，同時保護過去 30 年對他們非常有效的工業政策。」

薛恩鮑姆周三將關稅措施包裝為減少進口、增加國內生產的「墨西哥計畫」一環，表示「目標是強化國內生產」。