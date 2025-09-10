美國FCC再禁7家中國實驗室 耕興、東研信超迎轉單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-10 19:25

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 近日宣布，撤銷 7 家由中國政府掌控的實驗室的認證，未來這些實驗室將無法再出具電子產品進入美國市場的測試報告。業界看好，此舉將引發客戶轉單，台灣檢測業者耕興 (6146-TW)、東研信超 (6840-TW) 可望受惠，預期最快 10 月效益就會顯現。

美中科技戰示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

台廠耕興與東研信超皆看好，此次美國再度撤銷中國實驗室認證，將引發寒蟬效應，部分客戶已開始提前轉向外資與台資實驗室，以降低後續若制裁擴大所帶來的風險。

長期來看，中國境內仍有為數不少的 FCC 認證實驗室，但美中關係持續緊張，美國為捍衛自家安全，對中國實驗室的控管勢必只增不減，未來也將為台廠創造轉單商機。

FCC 此次表示，多家中國實驗室與中國政府有深厚連結，包括部分與國有企業或軍方相關的實驗室，這些實驗室在過去數年測試了數千件進入美國市場的電子設備，為保護國家安全，再度撤銷中國相關實驗室認證。

此次被撤銷的中國實驗室包括重慶市信息通信研究院、中國物聯網技術服務公司 (CQC IoV)、CVC Testing 及其上海分公司、TUV 萊茵華信 (寧波)、UL-CCIC，以及中電科標準檢測 (廣州)。