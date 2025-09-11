71%法國人受夠了！馬克宏支持率探底 民眾怒吼「不想再聽到他講話」

鉅亨網新聞中心 2025-09-11 09:51

法國總統馬克宏的支持率近日跌至歷史新低，根據法國《觀點》（Le Point）雜誌引述集群 17 調查公司的最新民調顯示，馬克宏的積極支持率僅剩 6%，總體支持率為 17%。更驚人的是，有高達 71% 的法國人表示無法再忍受他，創下其個人不受歡迎程度的新紀錄。

集群 17 調查公司創始人 Jean-Yves Dormagen 指出，這種現象級的數據反映出法國民眾對馬克宏的高度失望與憤怒。「絕大多數法國人已經不想聽他說話，甚至在他自己的陣營選民中，也凝聚著失望與憤怒。」

此數據顯示，馬克宏不僅難以凝聚國內共識，連自身政治基礎也正逐漸動搖。

與此同時，法國極右派的聲勢正不斷壯大。國民聯盟主席 Jordan Bardella 的支持率首次超越其他政治人物，達到 35%，與同黨籍的 Marine Le Pen 持平。

Dormagen 分析，這是前所未有的「雙人領跑」局面，可能為極右派帶來新的戰略挑戰。他表示：「同一陣營的兩位人物能以完全相同的支持率領跑民調，這前所未有。」

Bardella 透過吸引光復黨選民擴大基礎，而 Le Pen 則在其陣營內維持了高達 97% 的忠誠度。

與極右派的強勢崛起形成對比的是，其他主要政治人物的支持率普遍呈現下滑趨勢。前總理 Dominique de Villepin 的支持率降至 27%，創下他自 2 月重返政壇以來的最差紀錄。整體左翼人物的支持率也呈現小幅下滑的消極趨勢，即便在左翼領袖梅朗雄的選民中，也觀察到某種疏離。