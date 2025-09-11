馬斯克：自5月以來就沒去過華盛頓特區
據美國《Business Insider》周三（10 日）報導，美國億萬富翁馬斯克表示，自從離開美國政府效率部後，就沒再去過華盛頓特區。
馬斯克在洛杉磯舉行的一場科技大會上說，「我自 5 月以來就沒去過華盛頓特區了。」當被問及從政府效率部的工作經歷中學到了什麼時，馬斯克回答：「（美國）政府基本無可救藥。」
「你看看我國的債務，高得離譜，僅利息就已經超過戰爭部預算。」馬斯克稱。
「因此，如果人工智慧（AI）和機器人不能解決我國債務問題，我國就完蛋了。」
這段受訪影片還被馬斯克轉發至社交平台 X 上，並配文「完蛋」。
馬斯克曾擔任美國政府效率部負責人。今年 5 月 28 日，他在社交媒體發文，宣布離職決定。
今年 6 月 3 日，馬斯克在社交媒體上發文，抨擊川普政府力推的大規模稅收與支出的「大而美」法案「令人作嘔」。馬斯克說，國會讓美國破產，讓使本已巨大的預算赤字大幅增加至 2.5 兆美元，給美國公民帶來難以承受的債務負擔。
