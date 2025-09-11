陸資產持續火熱！新興市場8月吸金448億美元創近一年高 中國吸金390億最大贏家

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-11 11:00

根據國際金融協會 (IIF) 最新報告，8 月全球資金加速湧入新興市場，單月投資組合淨流入達 448 億美元，創近一年新高，較 7 月修正後的 381 億美元明顯增長，且高於去年同期 282 億美元水準。值得注意的是，中國市場成為資金流向的核心引擎，而其他新興市場則呈分化態勢。

（圖：Shutterstock）

報告指出，8 月中國股票與債券市場合計吸引 390 億美元資金流入，佔新興市場總流入量的 87%，其中中國債券市場持續獲得穩定配置，股市更迎來今年次大單月資金增幅，這也是自今年 2 月以來外資對中國股票最強勁的買入潮。

相較之下，除中國外的新興市場股票遭遇 74 億美元淨流出，終結此前連 3 月淨流入趨勢，債市雖維持 132 億美元流入，但整體動能明顯減弱。

IIF 高級經濟學家 Jonathan Fortun 說：「這是自去年春季以來新興市場股票流動最疲軟的月份，凸顯投資人對中國以外市場情緒的重大轉向。」

從區域分佈來看，亞洲新興市場以 181 億美元流入領跑，拉丁美洲 89 億美元次之，之後是歐洲新興市場的 87 億美元及中東非洲的 58 億美元。

此外，墨西哥、巴西等國的債券資產受到重點關注，但所有區域資金規模均不如中國市場佔比。

Fortun 指出，儘管各地區流入量環比提升，但中國在全球投資組合配置中的支柱地位仍未被撼動。"

分析人士認為，聯準會 (Fed) 降息預期升溫是重要推手。美國最新通膨數據低於預期，強化了市場對 Fed 下周三 (17 日) 開啟降息周期的判斷，這通常促使資金尋求更高收益的新興市場資產。

高盛的研究報告也證明上述趨勢。8 月全球避險基金對中國股票淨買入量創去年 9 月以來新高，毛持倉規模達兩年高點，亞洲股票風險偏好連 4 月維持高檔，中國股市 (含 A 股與港股) 倉位單月提升 76 個基點，顯示國際機構投資人正積極增配中國資產。