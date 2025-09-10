WSJ：缺乏亮點的新iPhone 蘋果為何仍有勝算？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-10 23:16

據《華爾街日報》周三（10 日）報導，蘋果周二的秋季發表會缺乏驚喜，導致周三股價下跌近 3%。不過，儘管在 AI 領域落後，蘋果仍押注用戶願為新機付出更高價格，平均售價較去年提升 12%。

蘋果發布iPhone 17系列與全新iPhone Air，平均售價較去年提升12%。(圖:蘋果官網)

蘋果周二發布 iPhone 17 系列，同時推出史上最薄的全新機種 iPhone Air，同時也宣布新版 Apple Watch，以及備受期待的 AirPods Pro 無線耳機更新版本。但上述更新都在市場預期內，缺乏驚喜讓蘋果股價在發表會後下跌，隔天開盤後再續跌，周三截稿前，暫報 227.97 美元。

iPhone 是蘋果最大業務，截至今年 6 月的一年中，創造了近 2070 億美元營收，若獨立計算此規模，將位列標普 500 指數第 15 大公司。

不過，智慧型手機也是一個成熟市場，過去三個財年，iPhone 營收年平均成長率不到 2%。自 2021 年 9 月財年結束以來，iPhone 銷量就未能大幅成長，當時因推出首批 5G 機型，銷量大增 26%。

新的外觀設計過去通常能刺激 iPhone 銷售。但 iPhone Air 的吸引力可能受限於電池續航力較短、單鏡頭相機，以及蘋果有限的 AI 功能而無法施展拳腳。由於蘋果通常將重大軟體升級留待 6 月開發者大會發布，AI 功能短期內不太可能顯著改善。

不過時間可能對蘋果有利。智慧型手機價格上漲讓用戶普遍延長換機周期，對價格向來比較不敏感的果粉也是如此。Consumer Intelligence Research Partners 6 月調查顯示，美國約 38% 的 iPhone 用戶使用三年以上舊機，高於兩年前的 33%。

使用舊機的用戶要再撐一年等待蘋果推出首款摺疊手機及更強大 AI 功能將更加困難，蘋果顯然也看準了這點。在新 iPhone Air 和其他機型的高容量版本的影響下，讓今年新 iPhone 平均售價較去年 iPhone 16 系列提升 12%。

iPhone Air 定價明顯高於其取代的 iPhone Plus 機型，蘋果還推出 2TB 版 iPhone Pro，售價 1999 美元，比過去最昂貴 iPhone 高出 25%。

更高價格意味著即使銷量只有小幅上升，也能對營收產生放大效應。

華爾街預期蘋果截至明年 9 月財年 iPhone 營收將成長 4%，主要仰賴周二發布的新機。另外，蘋果第二大產品部門穿戴裝置業務也將受惠於新 AirPods Pro 3，該產品已三年未有重大升級。

蘋果仍面臨挑戰，川普政府要求它將更多製造產能遷回美國。在 AI 領域的落後地位也可能迫使公司增加資本投資和研發支出，以跟上其他大型科技同業。