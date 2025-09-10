鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-10 18:04

台北股匯今 (10) 日持續激情演出，外資熱錢狂湧，帶動加權指數大漲逾 300 點，站上 2 萬 5 大關，盤中最高衝上 25272 點締新猷，新台幣兌美元一度升上 30.2 字頭，但央行加大阻升力道，力守 30.3 元關卡，終場升值幅度縮小至 7 分，以 30.31 元作收，為連 5 揚，創下 3 周以來的新高。

〈台幣〉央行擴大防守戰熱錢 連5揚收30.31元創3周新高。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天以 30.38 元開盤，外資連續多日匯入，出口商眼見匯價走揚也開始進場拋匯，今天盤中匯價最高來到 30.21 元、升值多達 1.7 角，迫使央行擴大調節力道，力抗外資熱錢，終場收在 30.31 元，升值 7 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 23.56 億美元。

新台幣兌美元 9 月以來累計上漲 2.95 角，光是近五個交易日升值已達 4.18 角之多。市場憂心暴力升值戲碼再現，央行持續緊盯外資動向，同時預防市場預期心理因素推升新台幣升值力道。

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (9 日) 公布最新數據顯示，非農就業人數下修 91.1 萬人，相當於月均下修約 7.6 萬人左右，創下有紀錄以來最大下修規模，代表美國就業市場可能遠不如先前數據表現的那般強勁，也為美國總統川普施壓聯準會 (Fed) 降息提供更多理由。