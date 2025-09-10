search icon



鉅亨速報

營收速報 - 台新新光金(2887)8月營收157.07億元年增率高達77.99％

鉅亨網新聞中心


台新新光金(2887-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣157.07億元，年增率77.99%，月增率55.95%。

今年1-8月累計營收為707.34億元，累計年增率19.52%。

最新價為17.3元，近5日股價上漲2.06%，相關金融保險上漲1.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+67626 張
  • 外資買賣超：+73226 張
  • 投信買賣超：-3092 張
  • 自營商買賣超：-2508 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/8 157.07億 78% 56%
25/7 100.72億 33% 69%
25/6 59.44億 -26% -13%
25/5 68.13億 1% -7%
25/4 73.33億 10% -5%
25/3 77.12億 20% -10%

台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報8月營收台新新光金

