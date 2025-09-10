營收速報 - 台新新光金(2887)8月營收157.07億元年增率高達77.99％
台新新光金(2887-TW)今天公告2025年8月營收為新台幣157.07億元，年增率77.99%，月增率55.95%。
今年1-8月累計營收為707.34億元，累計年增率19.52%。
最新價為17.3元，近5日股價上漲2.06%，相關金融保險上漲1.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+67626 張
- 外資買賣超：+73226 張
- 投信買賣超：-3092 張
- 自營商買賣超：-2508 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/8
|157.07億
|78%
|56%
|25/7
|100.72億
|33%
|69%
|25/6
|59.44億
|-26%
|-13%
|25/5
|68.13億
|1%
|-7%
|25/4
|73.33億
|10%
|-5%
|25/3
|77.12億
|20%
|-10%
台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
