鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-31 18:52

台北股匯今 (31) 日迎來 2025 年封關秀，但表現不同調，大盤強勢收歷史新高，新台幣兌美元終場收在 31.438 元、小貶 1 分，以連 2 貶收官，台北及元太外匯市場總成交值僅 13 億美元。全年累計升值 1.343 元、升幅 4.27%，在亞洲貨幣市場中排名第三，高於韓元、日元。

新台幣兌美元匯率今天開盤價為 31.43 元，盤中最高 31.378 元，出口商把握最後一個交易日結匯，但部分外資已放假去，匯市交投仍顯清淡，且在央行緊盯封關價位下，終場轉貶收在 31.438 元。

台股今天相對交投相對踴躍，盤中一度衝破 29000 點，終場雖沒能站穩整數關卡收在 28963.6 點，但盤中與收盤雙雙締新猷，全年累計上漲 5928 點，改寫歷年最大漲點記錄。

新台幣兌美元 12 月累計小幅貶值 3 分或 0.1%，月線連三黑；第四季累計貶值 9.69 角或 3.08%，季線連二黑；全年累計升值 1.343 元或 4.27%，年線終止連三黑。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.29%，日元貶值 0.38%，新加坡幣貶值 0.16%，人民幣與新台幣均貶 0.03%，韓國股匯 12 月 31 日休市。