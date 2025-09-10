UG手搖飲太火紅！聯發國際8月營收年增1倍 創歷史新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-10 16:02

連鎖手搖飲業者聯發國際 (2756-TW) 今 (10) 日公告 8 月合併營收衝上 1.19 億元，月增 8.37%，年增 100.68%，創單月新高紀錄，主要受惠於時尚茶飲品牌 UG 快速展店的帶動，累計前 8 月合併營收 7.31 億元，年增 65.63%，也創下同期新高，聯發國際表示， UG 的海外展店再有好消息，近期已簽訂越南胡志明市的代理權。

聯發國際去年創立後一炮而紅的 UG，持續擴大台灣的店數規模，挹注強勁營收動能，聯發國際透露，8 月北部一家加盟店單店單日銷售杯數超過 3150 杯，月營收突破 550 萬元，創下台灣手搖茶飲店月營收天花板。

目前 UG 全台共 34 店，其中 8 家直營、26 家加盟，也正加快海外布局，香港將於 9 月底開出第三店，而美國首店 10 月於洛杉磯開出，加拿大、新加坡、馬來西亞正在規劃中，日前簽下越南胡志明市的代理則預計明年第一季開出首店，正快速深化東協國家布局。

而聯發國際旗下主力品牌 Sharetea 歇腳亭全球門市突破 500 家，海外據點遍布美國、澳洲、馬來西亞和香港等地。

聯發國際進一步說明，台灣 3 家加盟店近期雖因合約到期不續約，並非撤出台灣市場，而是進行品牌轉型和重整計畫，近期將以全新面貌提供消費者更優質的產品與服務。