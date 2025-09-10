台股站上兩萬五創新高！還能上車？專家點飆股「這樣看」

台股今 (10 日) 又創新的歷史紀錄！開盤站上兩萬五大關，一路開高走高，盤中來到歷史新高 25272 點，由電子權值股領軍，權王台積電股價一度衝上 1230 元創新高，終場上漲 25 元收在 1225 元，而加權指數終場收在 25192 點，上漲 337 點，漲幅 1.36%，成交金額落在 5245 億元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董點出，多方趨勢已經形成，本輪操作上仍以多方為主！



昨日台指期夜盤上演Ｖ轉，收在最高點，同樣激勵台股今天表現，目前外資的期貨空單也下降至 20000 口以下，是去年 6 月 21 日以來最低。 J 董指出，從技術面觀察，大盤在 8 月底形成震盪 W 底型態，9 月初過頸線後隔天續漲，就已預告大盤本波的強勢，目前《鉅亨贏指標》顯示，大盤為「突破 4 日」，均線形成多頭排列，J 董提醒，接下來個股在盤中多空交戰的震盪，恐怕會更加激烈！注意觀察大盤的跳空缺口是否會被回補，在沒有跌破《贏指標》強弱關鍵前，建議投資人順勢操作。



根據 3 日《鉅亨贏指標》選股策略當中的「紅Ｋ過盤整」指標，當中個股像是世紀、斐成，漲幅至今日都超過 20%，J 董分析，投資人仍可繼續關注選股策略當中型態面的「紅Ｋ過盤整」及「突破區間」，在今天都出現許多低檔翻轉的個股。市場焦點接下來將放在，本週的國際半導體展，以及 17 日美國聯準會利率決議等等，都牽動後續走勢。