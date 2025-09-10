〈SEMICON〉創控推兩大新產品 下半年營收升溫

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-10 18:52

‌



AMC 奈米監測設備廠創控 (6909-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收 4,683 萬元，月增 33.9%，年減 4.08%，累計前 8 月營收 2.98 億元，年增 20.48%；受惠新客戶加入以及下半年進入客戶密集驗收，創控營收開始升溫，維持年初成長目標。同時在 SEMICON 也展出兩大產品，目前已開始小量出貨。

創控推兩大新產品 下半年營收升溫。(圖：創控提供)

創控持續深耕半導體產業，此次推出兩大新產品 FMS 2000、MiTAP M3 氣體分析儀，不斷拓展產品組合，同時也積極開拓新客戶，增添營運成長新動能，相關效益已逐漸反應於今年的營運表現。

‌



創控指出，2 奈米製程對微環境潔淨要求再度提升，AMC(空氣分子污染物) 監控成為維持良率關鍵。創控推出的 FMS 2000 晶圓盒 (FOUP) 監測系統與 MiTAP M3 氣體分析儀，目前已逐步出貨。

展望後市，創控看好，隨著先進製程精密度持續提升，市場正逐漸浮現新興、貼近製程設備與晶圓的監控需求。意味著半導體廠不僅要求廠房空氣無污染，更希望在生產核心環節即時掌握環境狀況。