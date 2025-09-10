鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-10 14:01

總統賴清德今 (10) 日出席「2025 國家安全與經濟韌性論壇」，賴清德提出台灣國家安全韌性 4 大韌性，也在經濟韌性上強調，面臨國際經濟、地緣政治不斷變動情勢下，政府持續注意中小微型企業，在面對關稅下的嚴峻挑戰，並協助升級轉型，也期盼金融單位能協助企業需求，不能「雨天收傘」，而應共度難關。

賴清德:金融機構不能雨天收傘，應助中小微型企業共度難關 。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時表示，台灣正處於不確定的時代，包括地緣政治、經濟不斷變動、國際情勢複雜，還有極端氣候挑戰，這些都攸關國家發展及人民福祉考驗，他認為國家安全內容應不只是軍事防務，更應涵蓋資安、通訊、能源、金融等多面向，台灣需提升整體韌性，才能夠保障國家安全。

賴清德提及，台灣安全韌性有四大面向，第一是供應鏈韌性，台灣在半導體供應鏈扮演關鍵角色，面對國際風險與國際經貿變局，要確保戰略自主以及供應鏈安全，因此政府推動「五大信賴產業」，推動產業振興所需的基礎建設，並透過國際合作，降低對單一市場的依賴，是經濟政策，更是維護國安的基本戰略。

第二是數位通訊韌性，資訊與通訊安全是國家韌性命脈，政府正推動多層次網路建設與防護，例如透過海底星空，不僅是海底電纜、網路光纖，甚至太空低軌衛星、中軌道衛星以及同步衛星，目前也在尋求建置主權衛星，確保通訊及資訊系統在任何情況下都不能斷鏈。

第三是全社會防衛韌性，政府要建立安全網，讓人民有安心、也能互助 ，才能落實因應各種挑戰。

第四是經濟韌性，賴清德強調，台灣經濟近年表現亮眼，上半年經濟成長率達 6.75%，目前就業情況是近 20 年來最好，失業率在 3.2% 至 3.3% 左右，全年經濟成長率估會達 4.45%，連 2 年高於全球平均。但要注意中小企業面對美國對等關稅之下所遇到的挑戰，政府有責任推動經濟發展，但應特別注意中小微型企業後續升級轉型及因應對等關稅的應變能力。