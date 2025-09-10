拚6兆產值！卓榮泰：台灣半導體是談判有力籌碼 越被重視、關稅才越合理 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-10 12:50

SEMICON Taiwan 2025 國際半導體展今（10）日盛大登場，適逢展會 30 週年，全面升級為「國際半導體週」，有來 56 個國家、逾 1,200 家企業參展，創下歷史新高。行政院長卓榮泰出席開幕典禮時強調，台灣半導體產業在全球的重要性，將是台灣在面對關稅談判中最有力的籌碼。他直言：「台灣越被重視，關稅越會被合理對待。」他並指出台灣半導體產業產值已達新台幣 5.3 兆，目標朝向 6 兆元。

拚6兆半導體產值！卓榮泰：台灣半導體是談判有力籌碼 越重視、關稅才越合理。（圖: 行政院提供 ）

卓榮泰指出，全球正面臨關稅新秩序的重整，台灣雖因美方「232 條款」談判程序較為複雜，進展相對緩慢，但他有信心，憑藉台灣半導體在全球供應鏈中的關鍵地位，以及過去台美合作的基礎，台灣能在談判中爭取到合理待遇。他呼籲業界持續展現實力，讓台灣的貢獻在談判中被看見，早日達成各方可接受的結果。

在開幕致詞中，卓榮泰以「造山者」形容台灣半導體業者，讚譽他們 30 年來打造出一座全球仰賴的科技高峰。他表示，今年展會以「世界同行、創新啟航」為主軸，展現台灣與全球夥伴的緊密合作，也象徵台灣在科技創新上的持續領先。他笑稱，展場人氣爆棚，連他來的路上都塞車，足見台灣在國際半導體舞台上的吸引力。

卓榮泰也提到，人工智慧浪潮正引領新一波工業革命，從雲端到終端設備的應用，帶來前所未有的想像空間。台灣半導體產業產值已達新台幣 5.3 兆元，未來目標突破 6 兆元。為此，行政院在明年度中央政府總預算中編列逾 300 億元，推動「台灣 AI 新十大建設」，其中包括矽光子、AI 無人機、機器人與無人載具等關鍵技術，期望台灣在全球 AI 供應鏈中扮演更重要角色。

卓榮泰指出，台灣不僅要在技術上領先，更要在國際合作中展現責任與信賴。他引用總統賴清德的談話，強調台灣願意成為 AI 時代科技發展的支點，並在民主供應鏈中扮演關鍵角色。卓榮泰表示，政府將持續與國內業界合作，推動智慧製造與全民智慧生活網，讓科技真正普及到民眾生活中。