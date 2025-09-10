鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-10 18:09

‌



經濟部長龔明鑫今（10）日受訪表示，中東衝突對我天然氣供應目前無影響，國內天然氣與原油庫存充足，短期供應無虞。他並更新興達電廠機組的維修進度，強調電力調度皆在掌握之中，且興達減少供電部分，台電會動用緊急備援機組，他要求備轉容量率要維持在 6％以上，修復機組不至於到明年，會在近期盡快恢復。

天然氣、.興達供電同亮警訊？龔明鑫：天然氣充足短供無虞 已要求備轉容量率6％以上。（鉅亨網資料照）

關於興達電廠機組的停機檢修，龔明鑫表示，根據初步評估，該機組的問題並不嚴重，台電正全力進行安全檢修，恢復運轉的時間點應不至於延宕至明年，並有望在近期內盡快恢復。

龔明鑫強調，雖然用電高峰期（七、八月）已過，但經濟部仍要求台電必須確保備轉容量率維持在一個穩定的安全水準之上，必要時將透過調度其他發電設施來維持供電穩定。興達減少供電部分，台電會動用緊急備援機組，他已要求台電的備轉容量率要維持在 6％以上。

龔明鑫再次保證，國內電力供應無虞，台電將全力以赴，在確保安全的基礎上盡快恢復機組運轉，以因應秋冬用電需求，確保產業與民生用電無虞。

針對近日中東地區的緊張局勢，尤其是以色列與卡達間的空襲事件，外界擔憂是否會影響台灣的天然氣與原油進口。

龔明鑫表示，經濟部已立即向中油公司確認相關供應狀況。目前國內天然氣與原油庫存充足，且本月預計到港的十餘艘運油船隻多數已在航途中或已順利卸貨，因此短期內供應無虞。

龔明鑫分析，此次以色列空襲主要針對卡達首都，並非直接攻擊其油氣田設施，因此對全球能源市場的衝擊有限。經濟部將持續密切監控國際情勢，並與各國能源供應商保持緊密聯繫，確保台灣的能源供應鏈安全無虞，以因應任何突發狀況，維護國家經濟安全。

外界認為台灣液化天然氣（LNG）進口三成來自卡達，而卡達易受中國施壓，我國應思考是否尋求替代來源，例如與美國簽訂合約。經濟部重申，若有符合我國需求且具價格競爭力的 LNG 貨源，將評估採購可行性。

經濟部昨晚已發布新聞強調，台灣 LNG 進口來源已多元分散採購，並以穩定供應、分散進口氣源為主要考量，目前來自穩定民主國家的氣源已佔約 50%，卡達氣源占比自 2013 年 49% 降至 2024 年 25%，充分展現政府降低對單一氣源依賴度的努力。