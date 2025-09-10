興達電廠新機組起火！龔明鑫：機組尚在測試不受影響、台電穩定供電無虞

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-10 11:26

經濟部長龔明鑫今（10）日出席「2025 國家安全與經濟韌性論壇」會前受訪，針對台電興達電廠火警事件及電力供應狀況進行說明。他強調，起火機組為新建中的興達新 2 號機組，目前正處於試運轉測試階段，事件未影響既有機組運轉與供電穩定。

興達新機組起火！經濟部：機組尚在測試不受影響、台電穩定供電無虞。（鉅亨網資料照）

龔明鑫首先對高雄在地居民致歉，對於因火警事件造成的不安表達歉意，並指出台電已於第一時間派員趕赴現場處理。根據台電通報，興達新 2 號機組昨（9）日疑似因天然氣洩漏引發火警，消防隊於 24 分鐘內撲滅火勢，現場無人員受傷或受困，火勢亦未波及儲槽。目前台電與外包商正進行斷電與排氣遮斷作業，起火原因由火調人員持續調查中。

台電董事長曾文生昨已向龔明鑫報告並親赴現場了解狀況，龔明鑫強調，興達新 2 號機組為新建機組，尚未正式投入商轉，事件不影響既有機組運轉與供電狀況。

針對機組受損情形，龔明鑫進一步說明，初步研判新 1 號機組未受影響，2 號機組為複循環設計，其中「2 之 1」部分本體未受損，「2 之 2」部分則需與設備商進行詳細檢查，以釐清可能原因。

至於外界關注的供電穩定問題，龔明鑫指出，雖然新 1 號機組暫停運作，2 號機組原本即處於試運轉階段，對供電影響有限。台電已啟動緊急備用機組調度機制，以確保備轉容量率維持在高水準，穩定供電無虞。