鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-10 08:01

全球央行買不停，黃金成儲備資產「穩定錨」。（圖：Shutterstock）

受美國 9 月降息預期、投資者關注本周通膨數據的影響，黃金價格周二（9 日）延續創紀錄漲勢， 現貨黃金漲 0.2% 至每盎司 3,643.57 美元，盤中觸及 3,673.95 美元的歷史高點。

金價屢創新高之際，全球央行「購金熱」仍在延續。資管機構新月資本合夥人兼宏觀策略師科斯塔匯編的數據顯示，黃金佔全球央行（不計美國聯準會）的儲備比重，自 1996 年以來首次超過美國國債。

「這可能是近代史上最重大全球再平衡的開始。」科斯塔在社交平台上說，這輪購金熱潮遠未到達尾聲。

全球央行對黃金儲備的青睞成為大勢所趨。9 月 7 日，中國人民銀行（央行）公布的數據顯示，截至 8 月末，中國的黃金儲備為 7,402 萬盎司，月增 6 萬盎司，是央行連續第 10 個月增持黃金。

歐洲央行在今年 6 月發布的報告顯示，受創紀錄黃金購買量和金價飆漲推動，黃金已經超越歐元，成為僅次於美元的全球央行第二大儲備資產。

世界黃金協會數據顯示，目前全球央行的黃金儲備量約 3.6 萬噸，自 2020 年第三季以來，全球央行已連續 14 個季度淨購入黃金。購金量也大幅攀升，過去三年，每年全球央行購金量均超過 1,000 噸，幾乎是此前十年年均水準的 2 倍。

美國財政問題、地緣風險，疊加聯準會獨立性危機，導致美元資產的信用根基動搖。