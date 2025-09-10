全球央行買不停 黃金成儲備資產「穩定錨」
鉅亨網編譯鍾詠翔
金價屢創新高之際，全球央行購金熱情持續高漲，黃金這一王者資產正以一騎絕塵之姿，重塑全球資產配置邏輯。
受美國 9 月降息預期、投資者關注本周通膨數據的影響，黃金價格周二（9 日）延續創紀錄漲勢， 現貨黃金漲 0.2% 至每盎司 3,643.57 美元，盤中觸及 3,673.95 美元的歷史高點。
金價屢創新高之際，全球央行「購金熱」仍在延續。資管機構新月資本合夥人兼宏觀策略師科斯塔匯編的數據顯示，黃金佔全球央行（不計美國聯準會）的儲備比重，自 1996 年以來首次超過美國國債。
「這可能是近代史上最重大全球再平衡的開始。」科斯塔在社交平台上說，這輪購金熱潮遠未到達尾聲。
全球央行對黃金儲備的青睞成為大勢所趨。9 月 7 日，中國人民銀行（央行）公布的數據顯示，截至 8 月末，中國的黃金儲備為 7,402 萬盎司，月增 6 萬盎司，是央行連續第 10 個月增持黃金。
歐洲央行在今年 6 月發布的報告顯示，受創紀錄黃金購買量和金價飆漲推動，黃金已經超越歐元，成為僅次於美元的全球央行第二大儲備資產。
世界黃金協會數據顯示，目前全球央行的黃金儲備量約 3.6 萬噸，自 2020 年第三季以來，全球央行已連續 14 個季度淨購入黃金。購金量也大幅攀升，過去三年，每年全球央行購金量均超過 1,000 噸，幾乎是此前十年年均水準的 2 倍。
據《上海證券報》周三報導，上善資本首席經濟學家夏春表示，全球央行增持黃金的根源，在於美元信用錨的邊際減弱，當各國擔憂美元價值的穩定性和美國財政的持續性時，黃金作為一種非主權、無信用風險的儲備資產，吸引力就顯著提升。
美國財政問題、地緣風險，疊加聯準會獨立性危機，導致美元資產的信用根基動搖。
東方金誠研究發展部高級副總監白雪說，當前美國聯邦債務規模已突破 37.2 兆美元，市場擔憂其債務可持續性，更關鍵的是，聯準會貨幣政策的政治化，削弱了美元作為儲備貨幣的可信度，這直接減弱美元資產的吸引力，促使全球央行傾向於增配黃金。
「長期來看，美元作為全球最主要儲備貨幣的地位，正在經歷從『絕對』到『相對』的轉變。」金雅福黃金研究院黃金分析師孔霏兵認為，國際貨幣體系可能朝一個更多元化的架構演變，黃金的角色愈發重要。
- 告別選擇困難！這檔ETF聚焦龍頭成長股
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「月配息王」ETF再度出手！ 00961年化配息估6.4% 法人聰明錢搶先卡位
- 〈貴金屬盤後〉Fed下周可望降息 金價漲破3600美元創新高
- 金價衝破3600美元大關 創歷史新高
- 〈貴金屬盤後〉非農就業疲軟引爆降息押注 現貨黃金漲至近3600美元
上一篇
下一篇