鉅亨網新聞中心 2025-09-10 10:24

澳洲房地產市場熱度持續升溫，權威房產數據平台 Proptrack 最新報告指出，8 月份全澳住宅價值已連續第 8 個月成長，成功刷新歷史紀錄。在多重利多的共振下，澳洲房價平均已達 83.5 萬澳元，較去年同期大漲 5.3%，凸顯出市場強勁的回暖趨勢。

澳洲房價連漲8個月創新高 均價衝上83.5萬澳元。(圖:shutterstock)

Proptrack 數據顯示，8 月全澳房價較上月成長 0.5%。 Rea 集團資深經濟學家 Eleanor Creagh 表示，今年以來的一系列降息措施，有效提振了借貸能力並改善市場信心，吸引買家重返市場。如今市場復甦已不再限於少數城市，而是逐漸擴散到更多地區。

在八大首府城市中，有七個城市房價在 8 月上漲，其中達爾文漲幅最大，達 0.8%；雪梨上漲 0.7%；墨爾本上漲 0.3%，與 2022 年的房價高點僅有 0.6% 的差距。Creagh 指出，雪梨與墨爾本這兩大核心城市的購屋需求重新加速，對全澳房市的拉動作用顯著。

此次房價持續上漲，與澳洲聯邦儲備銀行（RBA）的降息政策密切相關。8 月 12 日，澳央行將現金利率調降 25 個基點至 3.60%，這是本輪降息週期中的第三次降息。AMP 首席經濟學家 Shane Oliver 預計，本輪週期還將有三次降息，房貸利率有望降至約 5%。