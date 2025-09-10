〈美股盤後〉蘋果秋季發表會登場 三大指數齊創收盤新高

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-09-10 05:54

美股週二 (9 日) 收紅，三大指數齊創歷史新高，聯合健康勁升，就業數據下修，進一步鞏固聯準會本月降息預期。

蘋果秋季發表會登場 三大指數齊創收盤新高 (圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 公布的修正數據顯示，截至 2025 年 3 月為止的 12 個月期間，非農就業人數比先前估算下修 91.1 萬人，遠高於市場預估的 80 萬人，顯示勞動市場放緩可能早於美國總統川普推動全球關稅政策之前便已開始。

CME 的 FedWatch 工具顯示，市場已完全反映聯準會下週政策會議將降息 1 碼 (25 個基點)，同時有近 10% 的機率進一步降息 2 碼 (50 個基點)。

投資人同時關注即將在週四公布的 8 月消費者物價指數 (CPI)，此數據被視為決定聯準會未來降息幅度的重要依據，特別是因為大量川普新關稅於上月生效。生產者物價指數 (PPI) 則將於週三率先發布。

以色列針對在卡達首都杜哈的哈瑪斯高層發動攻擊，哈瑪斯首席談判代表的兒子在此次事件中喪生，但高層領導人倖免於難，地緣政治緊張局勢推動油價上漲，推動能源股全面走高。

美股週二 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指上漲 196.39 點，或 0.43%，收 45,711.34 點。

那斯達克指數上漲 80.79 點，或 0.37%，收 21,879.489 點。

S&P 500 指數上漲 17.46 點，或 0.27%，收 6,512.61 點。

費城半導體指數上漲 10.21 點，或 0.18%，收 5,819.82 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 36.74 點，或 0.23%，收 15,898.25 點。

標普 11 大板塊中有 8 個收高，通訊服務類股領漲，上揚 1.64%，其次是公用事業類股，上升 0.71% (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭僅蘋果收黑。Meta (META-US) 上漲 1.78%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.39%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.04%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.02%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.51%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.78%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.48%。

企業新聞

蘋果秋季發表會帶來全新一代 iPhone 17 系列、Apple Watch Ultra 3 及 AirPods Pro 3 等重點產品，但未能驚艷市場，蘋果 (AAPL-US) 週二震盪收黑 1.48% 至每股 234.35 美元。

蘋果推出有史以來最輕薄的旗艦手機 iPhone Air(圖：翻攝 appleinsider)

Wedbush 分析師 Daniel Ives 認為，iPhone 17 的全新 A19 晶片、增強型顯示器和更佳的鏡頭，以及有史以來最薄 iPhone Air 的推出，使蘋果「在由創新推動的升級週期中佔有利地位」。

甲骨文 (ORCL-US) 收紅 1.25% 至每股 241.51 美元，盤後漲幅暴升 22%，甲骨文週二盤後公布第一財季經營利潤 62.4 億美元，經營利潤率 42%，均優於預期，甲骨文還預計 2026 財年雲端基礎設施營收將增長 77% 至 180 億美元。

迷因股 GameStop (GME-US) 週二盤後公布 2025 財年第二季營收優於預期，銷售額年增 21.8%，達到 9.722 億美元，該股盤後交易中漲幅超 3%。

AI 基礎設施供應商 Nebius (NBIS-US) 暴漲近 50%，此前公司宣布與微軟達成高達 194 億美元的多年期 AI 雲端合作協議，為微軟 AI 運算提供大規模基礎設施支持。

聯合健康 (UNH-US) 飆升 8.64% 報每股 347.92 美元，因公司預期高評等醫療保險計畫的投保人數將符合預期，可能獲得來自政府更高的補助款。

華爾街分析

高盛分析師認為 BLS 此修正幅度或過於誇大，指出部分非法移民就業可能被低估。最終修正版將於 2026 年 2 月隨 1 月就業報告一同公布。

近期 7 月與 8 月非農就業數據顯示勞動市場疲弱。Murphy & Sylvest 市場策略師 Paul Nolte 表示：「這項就業下修不會阻止聯準會在下週降息 1 碼。我們尚不清楚每月數據細節，仍需幾個月才能全面掌握，但總體而言就業市場偏弱。」

Argent Capital 投資組合經理 Jed Ellerbroek 指出，企業併購 (M&A) 市場正顯現復甦跡象，「自川普四月宣布關稅政策後一度停滯的 M&A 活動，現正在逐步回暖」。