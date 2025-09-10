兩年內第五度換將 馬克宏火速認命法國防長為新總理
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
據綜合外媒周二 (9 日) 報導，法國總統馬克宏任命國防部長 Sébastien Lecornu 為新總理，距離前政府因不信任案垮台僅 24 小時。這是馬克宏第二任期內，第五次更換總理，反映法國政治動盪加劇。
39 歲、即將卸任的國防部長 Lecornu，是馬克宏的忠實盟友。馬克宏辦公室在聲明中表示，他已要求 Lecornu 與國會各政治勢力協商，「以通過國家預算案，並建立未來數月決策所需的重要協議」。
聲明補充，經過這些討論後，Lecornu 將被要求提議新內閣成員。
前任總理失敗收場
Lecornu 的直接前任、前總理白胡 (Francois Bayrou) 是馬克宏的另一位中間派盟友，九個月前在政府垮台後上任，肩負通過 2025 年預算案的緊急任務，最終成功完成。
但對於明年的預算案，白胡決定進行信任投票，希望藉此讓國家認清財政危機的嚴重性，並接受削減至少 510 億美元支出的必要性。周一，這項嘗試失敗，他被迫辭職。
艱鉅挑戰在前
馬克宏辦公室聲明指出：「總理的行動將以捍衛我們的獨立和力量、為法國人民服務，以及為國家團結實現政治和制度穩定為指導。馬克宏相信，在此基礎上，各政治勢力在相互尊重意見的同時達成協議是可能的。」
新總理面臨的挑戰包括在分裂的國會中尋求各方支持，通過備受爭議的預算案，同時平息街頭抗議聲浪。
法國目前的政治危機源於去年馬克宏為鞏固中間派力量而舉行的提前選舉，結果卻將國會分裂為三個對立陣營，使政府運作更加困難。
Lecornu 作為馬克宏的長期盟友和國防政策支持者，將需要展現不同的政治技巧來處理這場憲政危機，確保法國政府能夠正常運作。
