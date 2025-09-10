鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-10 09:14

主動式 ETF 潮流崛起，目前已有 8 檔掛牌上市，合計規模達 537 億元，其中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 以 215 億元規模、市占率超過 4 成稱霸，主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 以 167 億元位居亞軍，其餘 6 檔規模介於 11~43 億元不等。專家表示，主動式 ETF 目標就是追求打敗大盤，而目前 8 檔的規模之所以出現大幅落差，是因為資金的選擇明顯與績效成正比。

主動式ETF總規模突破530億元！00981A績效領跑 還有4檔新兵將報到。

台股 9 日大漲超過 300 點，收在 24855.18 點，持續改寫歷史新高，由於大盤進入高檔區，類股輪動快速，選股難度升高，主動式 ETF 更能發揮靈活應變的優勢，是近來主動式 ETF 大舉獲得投資人青睞的主因。其中，00981A 不只規模第一，受益人數也是唯一突破 10 萬人，是成長最速的主動式 ETF。

金管會推動金融市場商品多元化，主動式 ETF 發展日益百花齊放，目前雖仍以主動式台股 ETF 為主流，但還有 4 檔主動式 ETF 新兵即將募集，統一乘勝追擊推出第二檔主動式 ETF「主動統一全球創新 (00988A)」，布局區域將放眼全球，預計於 10/15~10/17 募集；而摩根、富邦首度出擊，分別將推出一檔主動式海外 ETF、兩檔主動式債券 ETF，皆於 9 月中下旬展開募集。

展望台股後市，主動統一台股增長 ETF 經理人陳釧瑤表示，國際半導體展預定本周 10 日至 12 日舉行，為產業增添新題材，此外，市場對聯準會 9 月降息預期大幅提升，促使美股及台股指數創新高。