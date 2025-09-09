鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-09 20:59

證交所公布最新 8 月 ETF 定期定額排行榜，元大台灣 50(0050-TW) 月增逾 5 萬人續稱霸，達 48.4 萬戶，顯見調降費用率與分割股價，持續吸引小資族、為小孩存股的爸媽投資人流入；高股息 ETF 則是除 0056 外皆呈衰退，熱度顯著趨緩，00878、00919、00713 月減超過 3000 戶。

存股風向變了！0050稱霸ETF定期定額冠軍 劍指50萬戶新里程碑。

法人表示，0050 調降費用率與分割股價後，過去因為價格因素而存高股息 ETF 的投資人，已著眼於市值型 ETF 成長潛力轉進增持，長期績效亮眼下，更吸引小資族、為孩子存股的爸媽轉入，推動定期定額資金棄高股息轉向市值型趨勢。

伴隨台股漲勢，0050 9 日股價再刷新高，統計自 6/18 完成分割後，至今不到三個月報酬率 12.9%，充分反映台股資金回流大型權值股的上漲行情。

法人指出，從長期投資角度，0050 成立以來至 2025/9/9 報酬率 1068%，以每年 250 交易日換算年化報酬率 11.9%，在此報酬率下約 6.2 年就有機會為投入資產翻倍。