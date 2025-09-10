鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-10 12:35

台股繼昨 (9) 日大漲 300 點後，今 (10) 日開盤就跳空飛越 25000 點大關，盤中再狂飆 300 點續創新高，權王台積電衝上 1225 元天價，而 8 檔主動式 ETF 中有 4 檔漲贏大盤且股價同創歷史新高，其中，主動統一台股增長 (00981A-TW) 再展主動式 ETF 股王氣勢，盤中放量勁揚超過 2.5%，在主動式 ETF 中量價居冠。

〈焦點股〉4檔主動式ETF漲贏大盤改寫新高 股王00981A量價稱冠。(鉅亨網資料照)

盤中漲贏大盤的 4 檔主動式 ETF 分別為：00981A、主動野村臺灣優選 (00980A-TW)、主動野村台灣 50(00985A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)。而 00981A 勁揚逾 2.7%，最高飆到 13.85 元，漲勢最凌厲，從 9/2 波段低點 12.83 元起算，已經上漲近 9%。成交量部分，00981A 午盤突破 7 萬張大量，是主動式 ETF 中成交量冠軍，也是全市場 ETF 成交量亞軍，僅次被動式 ETF 元大台灣價值高息 (00940-TW)。

主動統一台股增長 ETF 經理人陳釧瑤表示，國際半導體展今天登場，為產業增添新題材。此外，市場對聯準會 9 月降息預期大幅提升，推升美股及台股指數創新高。台股受惠於 AI 產業持續成長，AI 供應鏈獲利持續擴大。

選股方向上，陳釧瑤表示，聚焦快速增長的 AI 供應鏈，包括 ASIC 設計、半導體設備、印刷電路板、銅箔基板及連接線等，需求正從一線供應鏈向二、三線擴散。同時看好先進製程設備及廠務材料供應鏈持續發展，並密切關注摺疊手機、 400G/800G 交換器及光纖相關供應鏈受惠廠商。