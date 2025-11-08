〈美股盤後〉美政府關門現轉機 那指仍收黑 創4月以來最慘單周表現

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-11-08 05:43

美國政府關門現轉機，參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週五 (7 日) 盤中提出了結束政府停擺的新方案，為市場帶來希望，美股主指跌幅聞訊收斂，但四大指數終場仍漲跌互見。

美政府關門現轉機 那指仍收黑 創4月以來最慘單周表現 (圖：REUTERS/TPG)

那斯達克週五收低 0.21%，標普 500 上漲 0.13%，道瓊指數小漲 0.16%，收 46,987.10 點。

三大指數週線全數收黑，反映科技股估值過高與市場過度集中等疑慮揮之不去，那指本週下跌約 3%，創 4 月 4 日當週 (-10%) 以來最糟單週表現，標普與道瓊本週皆下跌逾 1%。

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，若共和黨接受民主黨最新提案，聯邦政府可望在數小時內重新開門。

該協議針對關鍵爭論點醫療補助做出讓步，民主黨願意支持延長醫療補助補貼一年，以換取共和黨支持臨時撥款法案，舒默並強調「現在球在共和黨那邊」。

政府關門邁入第二個月，已對經濟信心造成拖累。密西根大學 11 月消費者信心指數跌至 50.3，創 2022 年 6 月以來最低，並顯示民眾對未來一年通膨預期上升。

Jefferies 指出，越來越多家庭對失業、福利受損及經濟前景感到憂心。

市場亦正消化勞動市場降溫跡象，包括 Challenger, Gray & Christmas 指出，10 月企業裁員數較前月暴增 183.1%，創數十年之最。

美銀研究認為，雖較 9 月未出現顯著惡化，但勞動市場自春季以來已明顯降溫。不過，ADP 數據顯示 10 月私部門新增 4.2 萬職缺，較 9 月流失狀況改善。

市場持續關注聯準會動向，摩根士丹利分析師表示，現有數據有限，12 月降息概率仍偏高。聯準會 10 月會議已降息 1 碼以支撐就業，但主席鮑爾指出今年是否再降息仍未定。

同時，美國最高法院日前對川普關稅合法性表達懷疑，令其貿易措施前景受質疑。

美股週五 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 74.8 點，或 0.16%，收 46,987.1 點。

那斯達克指數下跌 49.455 點，或 0.22%，收 23,004.538 點。

S&P 500 指數上漲 8.48 點，或 0.13%，收 6,728.8 點。

費城半導體指數下跌 71.03 點，或 1.01%，收 6,947.364 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 20.24 點，或 0.12%，收 16,414.21 點。

標普 11 大板塊普遍走弱，能源、公用事業與房地產領漲，整體市場呈現防禦類股相對強勢。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.45%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.08%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.56%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.95%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.22%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週五收黑 3.68% 至每股 429.52 美元，本週跌幅 5.81%。該公司執行長馬斯克表示，特斯拉全自動駕駛（FSD）技術可望在不久後於中國取得全面核准。此外，股東已於昨日表決通過馬斯克價值約 1 兆美元的高額薪酬方案。

Meta 公司將在未來三年內向美國基礎建設投資 6,000 億美元，重點包括人工智慧 (AI) 資料中心的擴建與算力基礎強化，Meta 收紅 0.45% 至每股 621.71 美元，週線收黑 5.37%。

先買後付業者 Affirm 第一財季表現優於預期並上修全年展望，Affirm (AFRM-US) 週五高歌猛進，收漲超 11%，報每股 73.62 美元。

發行商 Take-Two Interactive (TTWO-US) 因《俠盜獵車手 VI》再度延後上市，股價暴跌 8.08% 至每股 232.00 美元

派樂騰 (PTON-US) 在新產品線與價格調整帶動下，財報優於預期，股價狂飆 14.16% 至每股 7.66 美元。

華爾街分析

Navellier & Associates 創辦人兼投資長 Louis Navellier 表示，若政府關門告一段落、關稅不確定性獲得釐清，年底行情仍有機會反彈。他指出，距離極具影響力的輝達財報還有約兩週時間，若數據亮眼，將有望成為再次強化 AI 敘事的重要催化劑；若聯準會 12 月進一步降息，年終走高的機率依然存在。

他並強調，市場在大漲之後出現拉回屬正常現象，完全在預期之內，投資人無須恐慌。