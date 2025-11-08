MP Materials CEO示警：別被稀土概念股沖昏頭、多數項目難獲利

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-08 00:20

根據《CNBC》周五 (7 日) 報導，獲五角大廈支持的稀土企業 MP Materials(MP-US)執行長 James Litinsky 本周示警，投資人應審慎看待其他稀土項目，直言該產業面臨嚴峻經濟挑戰，目前多數被宣傳的項目根本無法獲利。

MP Materials執行長警告投資人，別被稀土概念股沖昏頭。(圖:Shutterstock)

散戶搶進 稀土 ETF 今年漲 60%

近幾個月美國稀土公司股價大幅震盪，市場揣測川普政府可能比照與 MP Materials 簽署的指標性協議模式，與更多業者達成類似交易。散戶也搶進這波行情，VanEck 稀土與戰略金屬 ETF 今年來漲幅達 60%。

稀土是製造稀土磁鐵的關鍵原料，而後者則是美國武器系統、半導體製造、電動車、清潔能源技術和消費性電子產品的核心零組件。目前北京掌控全球稀土供應鏈，美國仰賴中國進口。

7 月時，美國國防部入股 MP Materials，承諾以保證價格收購產品，並簽署長期採購協議，盼削弱中國在稀土產業的主導地位。

執行長直言：絕大多數項目難獲利

Litinsky 坦言，他不希望「投資人在這波投機熱中受傷」。他呼籲投資人「在市場狂熱中，務必清楚認知產業真實的經濟結構」。

他在周四晚間在第三季法說會上直言：「目前市場上宣傳的絕大多數項目，幾乎不可能在任何價位下獲利。」

他說：「我們已建立結構性優勢，因為完成了全面垂直整合，領先競爭對手好幾年和數十億美元的投資。」

產業特性：頂尖業者也需多年才能穩定

Litinsky 指出，就算是最頂尖的稀土業者，也需要多年時間才能提升並穩定產量及經濟效益。

川普政府官員 9 月曾向《CNBC》表示，「我們不排除仿照 MP Materials 模式，與其他公司簽署股權投資或保證價格收購協議，但不代表每筆交易都會採用相同架構。」

Litinsky 形容稀土產業接近「結構性寡占」，也就是僅有少數幾家主要業者。他認為，政府投資數十個據點和企業，也不見得能建立完整供應鏈。

政府應鼓勵民間資本投入

他主張，川普政府應持續透過貸款、補助等方式，鼓勵民間資本投入該產業。他表示，市場確實有空間容納「更多業者和供應量」，但產業結構性問題若要改變，需要「遠高於目前的價格水準」。

Litinsky 說：「如果政府投入的每一塊錢，能帶動兩到三倍的民間資本，就應該盡可能這麼做。」