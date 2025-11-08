鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-08 00:04

綜合外媒周五 (7 日) 報導，美國密西根大學最新調查顯示，11 月初美國消費者信心指數降至逾三年新低，主要因政府關門延宕打擊經濟展望，加上物價壓力持續侵蝕家庭財務信心。

美國消費者信心崩盤！11月密大指數創三年新低 政府關門重創民意

11 月初美國消費者信心指數降至逾三年新低。(圖：ZeroHedge)

信心指數僅 50.3 創 2022 年中以來最低

根據密大初步數據，11 月消費者信心指數降至 50.3，低於 10 月的 53.6 與市場預期的 53.0，創下自 2022 年 6 月以來最低水準，這項數據自去年同期已下滑約 30%，幾乎逼近歷史最低點。報告還指出，現況指數下滑至 52.3，月減逾 6 點創新低；未來展望指數降至 49，為六個月低點。

現況指數下滑至 52.3，月減逾 6 點創新低。(圖：ZeroHedge)

密大調查主管 Joanne Hsu 表示，隨著政府關門超過一個月，「消費者開始明確擔憂其對經濟的負面影響」，而這波信心下滑遍及各年齡層、收入階層與政治立場。她補充指出：「消費者感受到個人財務壓力正從多方向而來，並預期未來勞動市場將持續走弱，自己也可能受到影響。」

密大調查顯示，個人財務現況評價降至六年新低，大宗消費品購買意願更跌至 2022 年中以來最差水準。有 71% 的受訪者預期未來一年失業率將上升，為去年同期的兩倍，而自評失業風險的比例也升至 2025 年 3 月以來最高。

政府關門導致數據真空 通膨預期分歧

由於美國政府關門導致官方經濟數據停擺，市場對密大信心指數等「軟性數據」的關注度提升。Hsu 指出，雖然高物價的「自發提及次數」已連續五個月增加，但中長期通膨預期反而略有回落。

受訪者預期未來一年物價將上漲 4.7%，略高於前月的 4.6%；但五年至十年的通膨預期降至 3.6%，創三個月新低。這反映消費者短期仍感受價格壓力，但對長期物價走勢相對樂觀。

受訪者預期未來一年物價將上漲 4.7%，略高於前月的 4.6%。(圖：ZeroHedge)

不過，部分市場評論者認為信心降幅過度。有外媒形容這份報告為「史上最悲觀版本」，並質疑「當股市創新高、房價與資產價值皆上升時，為何消費者信心卻跌回 45 年前水準？」

報告同時揭露政治立場差異創新高：民主黨與共和黨在經濟現況與未來展望上的信心落差達歷史紀錄，顯示政治極化已滲透至經濟感知層面。

勞動市場降溫 拖累家庭展望但消費仍具韌性

根據 ADP 研究機構本周發布的民間就業數據，10 月非農部門新增就業僅 4.2 萬人，為三個月來首度回升，但招聘步伐緩慢、企業裁員潮頻傳，使民眾對就業前景更趨悲觀。

凱投宏觀 (Capital Economics) 北美經濟學家萊恩 (Thomas Ryan) 指出：「雖然政府關門暫時扭曲了經濟觀測，但即便在恢復後，消費者信心仍可能維持低檔。」不過他預期，美國民間消費仍將在本季保持穩健，因為近年信心指數與實際支出間的相關性已顯著減弱。

在股市創新高與就業市場降溫並存的「K 型經濟」格局下，分析人士認為，美國民眾的財富感與安全感出現分歧。高資產家庭因股市收益增加，信心反而提升約 11%；但中低收入族群則受高物價與政府停擺影響，消費意願明顯萎縮。

在股市創新高與就業市場降溫並存的「K 型經濟」格局下，分析人士認為，美國民眾的財富感與安全感出現分歧。(圖：ZeroHedge)