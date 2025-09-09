新加坡最新研究：東南亞正加速向中國傾斜

鉅亨網新聞中心 2025-09-09 18:22

新加坡社會科學專題基金支持的一項最新研究顯示，儘管大多數東南亞國家在美中之間仍保持不偏不倚，但近年來已出現緩慢而明確的向中國傾斜的趨勢。

根據《南華早報》報導，隨著中國與美國之間的分歧演變為全面戰略競爭，「選邊站」成為東南亞國家面臨的核心議題。

新加坡總理黃循財曾表示，新加坡「不親中，也不親美」，而是「只親新加坡」，凸顯了該地區所處的政治與戰略困境。

長期以來，東南亞各國領導人不斷重申不願在這兩個大國之間選邊站隊。而美國和中國方面也常宣稱，無意強迫各國作出這樣的選擇。

但如今，這種態度似乎正在改變。

東南亞於美國與中國的政策壓力之下

在美國總統川普推行的「解放日」關稅制度下，他要求希望與美國達成貿易協議的國家減少對中國依賴，並威脅對金磚國家加徵更多關稅，稱該組織為「反美組織」。

然而，與此同時，中國則強調反對任何排除中國的貿易安排。這種雙重壓力讓東南亞國家陷入戰略困境。

值得注意的是，各國仍在根據自身利益作出不同選擇，包括簽署經濟協定、加入多邊組織或採購軍事裝備。關鍵在於選擇背後反映的政治立場與國家利益。

東南亞國家「選擇傾向指數」分析結果

研究團隊收集了 1995 年至 2024 年的數據，涵蓋政治外交、軍事安全、經貿合作、軟實力及立場表態五個領域，構建「選擇傾向指數」。

結果顯示，東南亞國家雖未完全倒向中國，但已出現逐步傾斜的趨勢。

這種傾斜多以「點菜式」選擇方式出現，即各國根據具體議題及自身利益做出決策。影響因素包括國內政治、經濟機遇、對美國影響力持久性的判斷以及地理因素。

其中，經濟機遇最為顯著。自 20 世紀 90 年代中期以來，中國逐漸成為東南亞主要經濟來源，並在區域內推動「一帶一路」倡議，廣受響應。

地理因素也進一步強化了對中國的依賴，包括貿易、交通與資源分布。

相較之下，美國雖長期扮演「離岸平衡者」角色，但距離遙遠及承諾持久性受質疑，使東南亞國家在安全與經濟政策上保持謹慎。

東南亞國家國內政治同樣深刻影響立場。例如，菲律賓對華政策隨領導人變化而搖擺；馬來西亞反美言論在執政與反對黨間常見；印尼則在精英利益與戰略考量間尋求平衡。

研究強調，東南亞各國與美中兩國的雙邊關係才是政策制定的真正驅動力，而非整體東盟立場。

美中競爭未來將持續升溫

研究人員預計，川普第二任期的關稅政策將加速東南亞向中國傾斜，但這不代表美國會被完全排除。

美國與中國正展開跨政治、經濟、安全及文化領域的全面競爭，未來數十年將深刻影響全球和平與穩定。