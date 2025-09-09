鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-09 11:30

美國聯邦通訊委員會（FCC）週一（8 日）宣布，出於美國國家安全考量，已啟動程序，計畫撤銷七家由中國政府擁有或控制的測試實驗室的認證。

美國FCC啟動程序！禁「有安全風險」的中國實驗室測試美電子產品。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，FCC 今年五月已通過最終規則，禁止被認定對美國國家安全構成風險的中國實驗室，測試用於美國市場的電子設備，包括智慧型手機、相機及電腦。

FCC 週一同時指出，美國對另外四家中國實驗室的認證自五月起已到期，且不會續期，其中包括兩家曾申請延長認證的實驗室。

FCC 主席 Brendan Carr 表示：「外國敵對政府不應該擁有或控制這些測試實驗室，因為這些實驗室負責測試並確保供美國市場使用的電子設備安全。」

在美國，所有電子設備在進口前都必須經過 FCC 設備授權程序。FCC 指出，約有 75% 的電子設備是在中國境內的實驗室進行測試。

中國駐美大使館週一尚未立即對此發表評論，但先前曾表示，中方反對美國「過度擴張國家安全概念，利用國家機構與長臂管轄打壓中國企業。我們反對將貿易與科技問題政治化，用作政治工具。」